https://sarabic.ae/20250719/أهم-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-الاشتباكات-مستمرة-والرئاسة-السورية-تصدر-بيانا-1102815437.html

أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء... الاشتباكات مستمرة والرئاسة السورية تصدر بيانا

أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء... الاشتباكات مستمرة والرئاسة السورية تصدر بيانا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع حالة من الغموض حول الواقع داخل... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T06:57+0000

2025-07-19T06:57+0000

2025-07-19T09:57+0000

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ويأتي إعلان وقف إطلاق النار في السويداء، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن تواجد حشود لقوات الأمن السوري على تخوم المحافظة، من دون الدخول إليها حتى اللحظة.وكشف المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن "سوريا وإسرائيل، اتفقتا على وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، و"بدعم من واشنطن، اتفقا على وقف إطلاق النار بتوافق ودعم من تركيا والأردن ودول الجوار".وقالت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الأمن العام بدأت بالتحرك نحو مدينة السويداء، بهدف "ضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض".بنود اتفاق وقف إطلاق الناروضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، بمشاهد توجّه حشود من الفصائل المسلحة التابعة للعشائر العربية من مناطق مختلفة في البلاد إلى السويداء، بهدف مواجعة الفصائل المحلية الدرزية، فيما حذّر الكثيرون من خطورة هذا الإجراء وما قد يسببه من فوضى وانتهاكات للمدنيين، خصوصا مع انتشار الكثير من الفيديوهات، التي توثق حالات انتهاك جسيمة.وأعلنت الرئاسة السورية العمل لإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات في الجنوب، مؤكدة أن "الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس".وشدد البيان على أن "التذرع بأي دافع لا يبرر انتهاك القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، مؤكدًا أن "تلك الأفعال تعد جرائم كبرى تهدد الأمن المجتمعي ووحدة البلاد".وشددت الرئاسة السورية على أن الدولة السورية "دولة لكل أبنائها، بغض النظر عن اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم"، وأن الوطنية "تتطلب من الجميع أن يعملوا من أجل وطن واحد موحد، لا لطائفة أو فئة بعينها".واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.وبدأت إسرائيل، بضغط من الدروز في أراضيها، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-في-سوريا-تكشف-تفاصيل-مهمة-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بالسويداء--عاجل-1102817783.html

https://sarabic.ae/20250718/السفير-الأمريكي-لدى-تركيا-إسرائيل-وسوريا-اتفقتا-على-وقف-إطلاق-النار-1102811741.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, السويداء, محافظة السويداء, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم