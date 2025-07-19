أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء... الاشتباكات مستمرة والرئاسة السورية تصدر بيانا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:17 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250719/أهم-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-الاشتباكات-مستمرة-والرئاسة-السورية-تصدر-بيانا-1102815437.html
أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء... الاشتباكات مستمرة والرئاسة السورية تصدر بيانا
أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء... الاشتباكات مستمرة والرئاسة السورية تصدر بيانا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع حالة من الغموض حول الواقع داخل... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T06:57+0000
2025-07-19T09:57+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
دمشق
السويداء
محافظة السويداء
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102693483_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_be967946e7ec6b2d54d9fdb311c7f2c5.jpg
ويأتي إعلان وقف إطلاق النار في السويداء، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن تواجد حشود لقوات الأمن السوري على تخوم المحافظة، من دون الدخول إليها حتى اللحظة.وكشف المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن "سوريا وإسرائيل، اتفقتا على وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، و"بدعم من واشنطن، اتفقا على وقف إطلاق النار بتوافق ودعم من تركيا والأردن ودول الجوار".وقالت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الأمن العام بدأت بالتحرك نحو مدينة السويداء، بهدف "ضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض".بنود اتفاق وقف إطلاق الناروضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، بمشاهد توجّه حشود من الفصائل المسلحة التابعة للعشائر العربية من مناطق مختلفة في البلاد إلى السويداء، بهدف مواجعة الفصائل المحلية الدرزية، فيما حذّر الكثيرون من خطورة هذا الإجراء وما قد يسببه من فوضى وانتهاكات للمدنيين، خصوصا مع انتشار الكثير من الفيديوهات، التي توثق حالات انتهاك جسيمة.وأعلنت الرئاسة السورية العمل لإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات في الجنوب، مؤكدة أن "الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس".وشدد البيان على أن "التذرع بأي دافع لا يبرر انتهاك القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، مؤكدًا أن "تلك الأفعال تعد جرائم كبرى تهدد الأمن المجتمعي ووحدة البلاد".وشددت الرئاسة السورية على أن الدولة السورية "دولة لكل أبنائها، بغض النظر عن اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم"، وأن الوطنية "تتطلب من الجميع أن يعملوا من أجل وطن واحد موحد، لا لطائفة أو فئة بعينها".واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.وبدأت إسرائيل، بضغط من الدروز في أراضيها، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-في-سوريا-تكشف-تفاصيل-مهمة-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بالسويداء--عاجل-1102817783.html
https://sarabic.ae/20250718/السفير-الأمريكي-لدى-تركيا-إسرائيل-وسوريا-اتفقتا-على-وقف-إطلاق-النار-1102811741.html
محافظة السويداء
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102693483_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e97cd1366b2903f40ecda998466a852f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, السويداء, محافظة السويداء, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, السويداء, محافظة السويداء, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء... الاشتباكات مستمرة والرئاسة السورية تصدر بيانا

06:57 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 19.07.2025)
© Photo / Social mediaالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo / Social media
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع حالة من الغموض حول الواقع داخل المدينة، التي عاشت أياما من العنف الشديد، وسط أنباء عن تجهّز قوات الأمن السورية للدخول إلى المدينة، بناء على بنود الاتفاق.
ويأتي إعلان وقف إطلاق النار في السويداء، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن تواجد حشود لقوات الأمن السوري على تخوم المحافظة، من دون الدخول إليها حتى اللحظة.
وكشف المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن "سوريا وإسرائيل، اتفقتا على وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، و"بدعم من واشنطن، اتفقا على وقف إطلاق النار بتوافق ودعم من تركيا والأردن ودول الجوار".

وطالب باراك كلًا من "الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة موحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها".

وقالت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الأمن العام بدأت بالتحرك نحو مدينة السويداء، بهدف "ضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض".

بنود اتفاق وقف إطلاق النار

دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى محافظة السويداء.
دمج عناصر الفصائل من المحافظة (من السويداء) بالأجهزة الأمنية للدولة.
تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.
دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة للبلاد.
إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد.
محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون.
تكليف عناصر الفصائل من السويداء بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الأمن داخل المحافظة.
وعلى الرغم من الإعلان، تستمر الاشتباكات حتى اللحظة في المحافظة المنكوبة، وسط أزمة إنسانية متصاعدة، مع مناشدات بتأمين المستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والمستشفيات وتأمين الكهرباء ومياه الشرب.
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا تكشف تفاصيل مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء
08:53 GMT
وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، بمشاهد توجّه حشود من الفصائل المسلحة التابعة للعشائر العربية من مناطق مختلفة في البلاد إلى السويداء، بهدف مواجعة الفصائل المحلية الدرزية، فيما حذّر الكثيرون من خطورة هذا الإجراء وما قد يسببه من فوضى وانتهاكات للمدنيين، خصوصا مع انتشار الكثير من الفيديوهات، التي توثق حالات انتهاك جسيمة.
وأعلنت الرئاسة السورية العمل لإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات في الجنوب، مؤكدة أن "الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس".

وأعربت الرئاسة السورية عن "بالغ قلقها وأسفها العميق حيال الأحداث الدامية التي شهدها الجنوب السوري"، زاعمة أنها "نتيجة تحركات مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استخدمت السلاح لبث الفوضى وترويع حياة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال"، وأن ما جرى يمثّل "هجومًا على الحواضن الآمنة وترويعًا للأطفال وتعدّيًا على كرامات الناس".

السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
المبعوث الرئاسي الأمريكي: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار
أمس, 22:14 GMT
وشدد البيان على أن "التذرع بأي دافع لا يبرر انتهاك القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، مؤكدًا أن "تلك الأفعال تعد جرائم كبرى تهدد الأمن المجتمعي ووحدة البلاد".
وشددت الرئاسة السورية على أن الدولة السورية "دولة لكل أبنائها، بغض النظر عن اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم"، وأن الوطنية "تتطلب من الجميع أن يعملوا من أجل وطن واحد موحد، لا لطائفة أو فئة بعينها".
واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.
ودخلت قوات من الأمن العام السوري والجيش السوري إلى المدينة، في 15 يوليو الجاري، لكن الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا، أعلنت عن "وجود انتهاكات جسيمة بحق أبناء الطائفة" وطالبت بحماية دولية عاجلة لوقفها.
وبدأت إسرائيل، بضغط من الدروز في أراضيها، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала