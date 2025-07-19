https://sarabic.ae/20250719/عشائر-الجنوب-السوري-تعلن-التزامها-بوقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1102819666.html

عشائر الجنوب السوري تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في السويداء

عشائر الجنوب السوري تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في السويداء

سبوتنيك عربي

نشر تجمع "عشائر الجنوب السوري" بيانا يؤكد فيه التزامه بوقف إطلاق النار الفوري والشامل في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك استجابة لقرار رئاسة الجمهورية... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T10:28+0000

2025-07-19T10:28+0000

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ودعا التجمع في بيانه إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين منهم، دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم.وتابع بيان تجمع "عشائر الجنوب السوري": "حين يُفرض علينا القتال، لا يكون خيارًا بل ضرورة، دفاعًا مشروعًا عن النفس والكرامة في وجه الاعتداء".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".بنود اتفاق وقف إطلاق الناروعلى الرغم من الإعلان، تستمر الاشتباكات حتى اللحظة في المحافظة المنكوبة، وسط أزمة إنسانية متصاعدة، مع مناشدات بتأمين المستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والمستشفيات وتأمين الكهرباء ومياه الشرب.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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