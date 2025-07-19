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عشائر الجنوب السوري تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في السويداء
عشائر الجنوب السوري تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في السويداء
سبوتنيك عربي
نشر تجمع "عشائر الجنوب السوري" بيانا يؤكد فيه التزامه بوقف إطلاق النار الفوري والشامل في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك استجابة لقرار رئاسة الجمهورية... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T10:28+0000
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ودعا التجمع في بيانه إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين منهم، دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم.وتابع بيان تجمع "عشائر الجنوب السوري": "حين يُفرض علينا القتال، لا يكون خيارًا بل ضرورة، دفاعًا مشروعًا عن النفس والكرامة في وجه الاعتداء".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".بنود اتفاق وقف إطلاق الناروعلى الرغم من الإعلان، تستمر الاشتباكات حتى اللحظة في المحافظة المنكوبة، وسط أزمة إنسانية متصاعدة، مع مناشدات بتأمين المستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والمستشفيات وتأمين الكهرباء ومياه الشرب.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, واشنطن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, واشنطن

عشائر الجنوب السوري تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في السويداء

10:28 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 19.07.2025)
© Photo / Social Media Imagesغارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا
غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo / Social Media Images
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نشر تجمع "عشائر الجنوب السوري" بيانا يؤكد فيه التزامه بوقف إطلاق النار الفوري والشامل في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وذلك استجابة لقرار رئاسة الجمهورية السورية بالوقف الشامل لإطلاق النار.
ودعا التجمع في بيانه إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين منهم، دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم.

وجاء في البيان أن "أبناء العشائر كانوا على الدوام أهل سلم ووطنية، لم يسعوا إلى الحرب ولم يكونوا دعاة قتال".

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وتابع بيان تجمع "عشائر الجنوب السوري": "حين يُفرض علينا القتال، لا يكون خيارًا بل ضرورة، دفاعًا مشروعًا عن النفس والكرامة في وجه الاعتداء".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الرئاسة السورية في بيان، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".

ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأكدت وسائل إعلام سورية، أن قوات الأمن العام بدأت بالتحرك وتموضعت في محيط مدينة السويداء، قبل دخول المدينة بهدف "ضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض".

بنود اتفاق وقف إطلاق النار

دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى محافظة السويداء.
دمج عناصر الفصائل من المحافظة (من السويداء) بالأجهزة الأمنية للدولة.
تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.
دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة للبلاد.
إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد.
محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون.
تكليف عناصر الفصائل من السويداء بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الأمن داخل المحافظة.
وعلى الرغم من الإعلان، تستمر الاشتباكات حتى اللحظة في المحافظة المنكوبة، وسط أزمة إنسانية متصاعدة، مع مناشدات بتأمين المستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والمستشفيات وتأمين الكهرباء ومياه الشرب.

وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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