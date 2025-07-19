https://sarabic.ae/20250719/تصويت-برأيك-هل-تغدو-أحداث-السويداء-منعطفا-فارقا-في-مستقبل-سوريا-السياسي؟--1102818919.html
تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
سبوتنيك عربي
أظهرت الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية هشاشة الوضع في البلاد، وانعداما كبيرا في الثقة بين مكوّنات المجتمع السوري، الأمر الذي يطرح ضرورة القيام بحوار... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T10:11+0000
2025-07-19T10:11+0000
2025-07-19T10:11+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وتطالب أطراف دولية وإقليمية وداخلية عدة، بضرورة بدء حوار سوري جامع وشامل، لا يقصي أي طرف، تشارك فيه جميع مكونات البلاد في وضع الدستور وكتابة تفاصيل المرحلة الانتقايلة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.بالإضافة إلى ذلك، تطالب الكثير من الأطراف بعملية محاسبة حقيقية على الأرض، حيث لم تصدر حتى اللحظة نتائج التحقيق حول مجازر الساحل، ولم تتم محاسبة الكثير من مرتكبي الانتهاكات ضمن ما يعرف "بالأعمال الفردية" على الرغم من معرفة هوياتهم، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام.تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
أظهرت الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية هشاشة الوضع في البلاد، وانعداما كبيرا في الثقة بين مكوّنات المجتمع السوري، الأمر الذي يطرح ضرورة القيام بحوار شامل بين هذه المكونات، يكون أساسا لبناء واقع مستقر في البلاد.
وتطالب أطراف دولية وإقليمية وداخلية عدة، بضرورة بدء حوار سوري جامع وشامل، لا يقصي أي طرف
، تشارك فيه جميع مكونات البلاد في وضع الدستور وكتابة تفاصيل المرحلة الانتقايلة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب الكثير من الأطراف بعملية محاسبة حقيقية على الأرض، حيث لم تصدر حتى اللحظة نتائج التحقيق حول مجازر الساحل، ولم تتم محاسبة الكثير من مرتكبي الانتهاكات ضمن ما يعرف "بالأعمال الفردية" على الرغم من معرفة هوياتهم، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
وأتت أحداث محافظة السويداء، لتكشف عن هذا الواقع المرير ووجود حالة عدم الانسجام بين ما بات يعرف بـ"إدارة المشايخ" المنشترين في المؤسسات والتابعين للإدارة الجديدة، وبين الواقع المدني الذي يطالب به الكثيرون في البلاد، وتفعيل دول المؤسسات القضائية والشرطية والحكومية بشكل صحيح وتمكين القانون والمحاسبة، لذلك اعتبر الكثيرون أن "ما قبل أحداث السويداء ليس كما بعدها".
تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟