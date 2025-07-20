https://sarabic.ae/20250720/أمريكا-تعلن-الاتفاق-على-وقف-إطلاق-النار-في-محافظة-السويداء-1102847447.html
أمريكا تعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة السويداء
أمريكا تعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة السويداء
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الأحد، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق". 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T14:53+0000
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وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250720/سوريا-تندد-بمنع-دخول-قافلة-إنسانية-إلى-السويداء-وتحذر-من-تداعيات-أمنية-خطيرة-1102843713.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمريكا تعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة السويداء
14:53 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 15:17 GMT 20.07.2025)
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الأحد، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".
وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".
وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين
، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء
جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.