https://sarabic.ae/20250720/يتصرف-كمجنون-وكطفلترامب-غاضب-من-نتنياهو-بسبب-سوريا-1102853872.html

"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا

"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا

سبوتنيك عربي

قال مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج عن السيطرة ويتصرف كمجنون وكطفل"، محذرين من أن صبر الرئيس الأمريكي... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T19:47+0000

2025-07-20T19:47+0000

2025-07-20T19:47+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_d1ec59fed42a4d61cde27b7ddbe4d31e.jpg

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، لموقع "أكسيوس"، أن "بيبي (نتنياهو) تصرف كمجنون"، مضيفا أنه "يقصف كل شيء طوال الوقت، وهذا قد يقوض ما يحاول ترامب تحقيقه".وقال المسؤول إن "الشكوك تزايدت داخل إدارة ترامب تجاه نتنياهو، ويشعرون بأنه متهور ومستعد لاستخدام القوة ويتسبب في الكثير من الفوضى"، متابعا: "أحيانا يصبح نتنياهو مثل طفل يرفض أن يطيع".وقال 6 مسؤولين أمركيين لـ"أكسيوس"، إنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا، بوساطة أمريكية، فإن القلق ازداد في البيت الأبيض من نتنياهو وسياسته الإقليمية".وأعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، في وقت سابق اليوم، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنةً أن العملية تهدف، كما تدّعي، إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250720/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-عن-أحداث-السويداء-من-لا-يدافع-عن-نفسه-في-المنطقة-لن-ينعم-بالأمن-1102850617.html

https://sarabic.ae/20250720/الرئاسة-الروحية-لطائفة-الموحدين-الدروز-تطالب-بسحب-قوات-حكومة-دمشق-من-السويداء-1102843991.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي