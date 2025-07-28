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https://sarabic.ae/20250728/الرئيس-الإيراني-مستعدون-للحوار-لكننا-سنرد-بقوة-على-أي-اعتداء-محتمل-1103131523.html
الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل
الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، "استعداد بلاده للتعاون مع أنظمة الرقابة الدولية على البرنامج النووي"، مشدداً على أن ذلك لا يعني التنازل عن... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T16:10+0000
2025-07-28T16:10+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال بزشكيان، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد بيير كوشار، إن "طهران لا تسعى إلى الحرب بل إلى الحوار، لكنها سترد بحزم وقوة على أي تكرار للعدوان".وأشار إلى سعي حكومته لتعزيز التفاهم الداخلي والانفتاح الخارجي، معتبراً أن الدول الغربية تعرقل هذا المسار عبر حملات دعائية واتهامات باطلة بشأن السلاح النووي.وأضاف الرئيس الإيراني، أن "طهران تطالب بحقوقها في إطار القوانين الدولية وتلتزم بها".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، عدم وجود أي خطط لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "الإدارة الأمريكية استغلت جولات الحوار السابقة للعدوان على إيران، وخانت الدبلوماسية"، مشددا على أن "الشرط الأساسي لاستئناف أي مفاوضات هو تغيير السلوك والرؤية الأمريكيين تجاه أصل التفاوض".وأشار بقائي، إلى أن بلاده "لن تتردد في انتهاج الدبلوماسية متى رأت أن مصلحتها القومية يمكن أن تتحقق عن طريق التفاوض"، موجها تحذيرا للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تفعيل آلية "سناب باك" التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات والقرارات الدولية على إيران.وأكد أن "طهران سترد بحزم إذا اتُخذ مثل هذا الإجراء"، مجددا التأكيد أن أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران ستستمر، وأن عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن تؤمّن لها كامل حقوقها، بما فيها الحق في تخصيب اليورانيوم للطاقة النووية السلمية.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250727/إيران-تعليق-التعاون-مع-الوكالة-الذرية-يجب-أن-يتم-وفقا-للقانون-1103076987.html
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-إيران-سنفاجئكم-مرة-أخرى-1103107814.html
https://sarabic.ae/20250728/تشمل-مخططات-لاغتيال-35-مسؤولا-إيران-تكشف-عن-إحباط-مؤامرة-غربية-شاملة-خلال-حرب-الـ12-يوما-1103117345.html
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل

16:10 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، "استعداد بلاده للتعاون مع أنظمة الرقابة الدولية على البرنامج النووي"، مشدداً على أن ذلك لا يعني التنازل عن حقوق إيران.
وقال بزشكيان، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد بيير كوشار، إن "طهران لا تسعى إلى الحرب بل إلى الحوار، لكنها سترد بحزم وقوة على أي تكرار للعدوان".
وأشار إلى سعي حكومته لتعزيز التفاهم الداخلي والانفتاح الخارجي، معتبراً أن الدول الغربية تعرقل هذا المسار عبر حملات دعائية واتهامات باطلة بشأن السلاح النووي.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
أمس, 08:10 GMT
وأضاف الرئيس الإيراني، أن "طهران تطالب بحقوقها في إطار القوانين الدولية وتلتزم بها".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، عدم وجود أي خطط لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "الإدارة الأمريكية استغلت جولات الحوار السابقة للعدوان على إيران، وخانت الدبلوماسية"، مشددا على أن "الشرط الأساسي لاستئناف أي مفاوضات هو تغيير السلوك والرؤية الأمريكيين تجاه أصل التفاوض".
وأشار بقائي، إلى أن بلاده "لن تتردد في انتهاج الدبلوماسية متى رأت أن مصلحتها القومية يمكن أن تتحقق عن طريق التفاوض"، موجها تحذيرا للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تفعيل آلية "سناب باك" التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات والقرارات الدولية على إيران.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: سنفاجئكم مرة أخرى
10:38 GMT
وأكد أن "طهران سترد بحزم إذا اتُخذ مثل هذا الإجراء"، مجددا التأكيد أن أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران ستستمر، وأن عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن تؤمّن لها كامل حقوقها، بما فيها الحق في تخصيب اليورانيوم للطاقة النووية السلمية.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
تشمل مخططات لاغتيال 35 مسؤولا.. إيران تكشف عن إحباط مؤامرة غربية شاملة خلال حرب الـ12 يوما
11:39 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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