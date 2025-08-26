https://sarabic.ae/20250826/إيران-ترفض-أهلية-الأطراف-الأوروبية-لتفعيل-آلية-إعادة-فرض-العقوبات-1104168426.html

إيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات

إيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات

أكدت إيران رفضها القاطع لأهلية الدول الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، المعروفة بـ"سناب باك"، في إطار الاتفاق النووي. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن طهران لا تقلل من شأن هذه الآلية، بل تدرك تماما تداعياتها السلبية، معبرا عن قلق بلاده من آثارها المحتملة. وأضاف أن إيران تبذل جهوداً مكثفة للتصدي لهذه الآلية، مشيرا إلى المباحثات الجارية في جنيف والمحادثات مع الصين وروسيا كجزء من هذه الجهود. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد قالت، مطلع الشهر الجاري، إن ما يجري حاليا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ليس مفاوضات رسمية، بل حوار وتبادل وجهات نظر بشأن الملف النووي في ظل ظروف معقدة متزايدة. وأكدت مهاجراني أن المحادثات الحالية تقتصر على تبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى محاولات التوصل إلى اتفاق. وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية. ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.

