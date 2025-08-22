https://sarabic.ae/20250822/إيران-تستأنف-محادثاتها-مع-الترويكا-الأوروبية-في-26-أغسطس-1104038392.html

إيران تستأنف محادثاتها مع "الترويكا الأوروبية" في 26 أغسطس

إيران تستأنف محادثاتها مع "الترويكا الأوروبية" في 26 أغسطس

سبوتنيك عربي

اتفقت إيران مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على استئناف المحادثات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس/ آب الجاري، وذلك على مستوى... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T14:41+0000

2025-08-22T14:41+0000

2025-08-22T14:41+0000

إيران

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

بريطانيا

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.وتم خلال الاتصال شرح مواقف إيران بشأن ما يسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك"، ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تتخل أبدا عن مسار الدبلوماسية، كما أنها تتصرف بحزم واقتدار في الدفاع عن النفس وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.وردا على تكرار فكرة الأطراف الأوروبية بتمديد القرار 2231 بهدف إتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية، قال عراقجي إن هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن الدولي؛ وليس لإيران دور في هذه العملية، على الرغم من أن إيران لديها مواقفها وآراؤها المبدئية بشأن هذه المسألة.من جانبهم، أكدت الدول الأوروبية الثلاث والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، خلال المحادثة الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي، بحسب وكالة "إرنا".وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، عقدت اجتماعات نواب وزراء خارجية إيران و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بمدينة إسطنبول التركية، والذي جاء في إطار استكمال المشاورات السابقة بشأن الملف النووي الإيراني.وأشار مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية إلى أن التطورات الأخيرة، ومنها ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي والأمريكي" على إيران، كانت حاضرة بقوة في المناقشات، مضيفا أن بلاده اعتبرت هذه الهجمات "انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ووجّهت انتقادات لمواقف الدول الأوروبية تجاه هذه الأحداث.وأضاف أن "الاجتماع تطرق إلى مسألة إعادة فرض العقوبات وآلية التفعيل"، إذ عبّر الوفد الإيراني عن رفضه لهذه التحركات، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لا تملك أساسا قانونيا لمثل هذه الإجراءات.

https://sarabic.ae/20250807/أمريكا-تصدر-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-1103494347.html

https://sarabic.ae/20250717/فرنسا-الأوروبيون-أبلغوا-إيران-بإعادة-فرض-العقوبات-إذا-لم-يحرز-تقدم-في-الاتفاق-النووي-1102777906.html

إيران

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, بريطانيا, الاتفاق النووي الإيراني