أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/أمريكا-تصدر-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-1103494347.html
أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران
أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 18 كيانا وفردا "يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T18:56+0000
2025-08-07T18:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إيران طورت، في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصًا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات البترول غير المشروعة. وأضاف بيسينت: "ستواصل الخزانة تعطيل مخططات إيران التي تهدف إلى التهرب من عقوباتنا، ومنع وصولها إلى الإيرادات، وتجويع برامجها التسليحية من رأس المال لحماية الشعب الأمريكي". وتابع: "تلتزم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات وإعادة توطين الإيرادات الأجنبية غير المشروعة، كما يتضح من إجراءاتنا الأخيرة التي فرضت عقوبات على شبكات "الخدمات المصرفية السرية" التابعة للحرس الثوري الإسلامي... بالإضافة إلى شبكات شحن واسعة حققت مليارات الدولارات من الإيرادات". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عقوبات أمريكا الجديدة عداء متواصل من قبل صناع القرار في واشنطن تجاه شعبنا"، مضيفا أنها "تهدف لإضعاف البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر بقائي أن "العقوبات الأمريكية خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مستنكرًا "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته أمريكا وإسرائيل ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية". كما وصف بقائي، العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها "خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني"، قائلًا إنها "عمل إجرامي ومثال على جريمة ضد الإنسانية".وأعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء قبل الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران". ووفقا للإدارة الأمريكية، "تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تكثف من جهودها ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.
https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإيرانية-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-خرق-للقانون-الدولي-ومبادئ-حقوق-الإنسان-1103213056.html
https://sarabic.ae/20250703/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-تستهدف-إيران-وحزب-الله-1102322571.html
https://sarabic.ae/20250730/أمريكا-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-على-إيران-هي-الأكبر-منذ-2018-1103206083.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط

أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران

18:56 GMT 07.08.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 18 كيانا وفردا "يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات الأمريكية".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إيران طورت، في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصًا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات البترول غير المشروعة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان
31 يوليو, 06:36 GMT

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت: "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب وزيادة العزلة (ضد إيران) عن النظام المالي العالمي، نفدت الأماكن التي يمكن للنظام الإيراني الاختباء فيها".

وأضاف بيسينت: "ستواصل الخزانة تعطيل مخططات إيران التي تهدف إلى التهرب من عقوباتنا، ومنع وصولها إلى الإيرادات، وتجويع برامجها التسليحية من رأس المال لحماية الشعب الأمريكي".
وتابع: "تلتزم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات وإعادة توطين الإيرادات الأجنبية غير المشروعة، كما يتضح من إجراءاتنا الأخيرة التي فرضت عقوبات على شبكات "الخدمات المصرفية السرية" التابعة للحرس الثوري الإسلامي... بالإضافة إلى شبكات شحن واسعة حققت مليارات الدولارات من الإيرادات".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أدانت بشدة، الخميس الماضي، "فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيراني".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عقوبات أمريكا الجديدة عداء متواصل من قبل صناع القرار في واشنطن تجاه شعبنا"، مضيفا أنها "تهدف لإضعاف البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران و"حزب الله"
3 يوليو, 15:50 GMT
واعتبر بقائي أن "العقوبات الأمريكية خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مستنكرًا "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته أمريكا وإسرائيل ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الشعب الإيراني، الذي يدرك النوايا الخبيثة لفارضي العقوبات العدوانيين، والذين ليس لهم هدف سوى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته للحفاظ على كرامته ومصالحه".
كما وصف بقائي، العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها "خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني"، قائلًا إنها "عمل إجرامي ومثال على جريمة ضد الإنسانية".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران هي الأكبر منذ 2018
30 يوليو, 20:10 GMT
وأعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء قبل الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".
ووفقا للإدارة الأمريكية، "تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تكثف من جهودها ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала