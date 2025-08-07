https://sarabic.ae/20250807/أمريكا-تصدر-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-1103494347.html

أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران

أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إيران طورت، في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصًا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات البترول غير المشروعة. وأضاف بيسينت: "ستواصل الخزانة تعطيل مخططات إيران التي تهدف إلى التهرب من عقوباتنا، ومنع وصولها إلى الإيرادات، وتجويع برامجها التسليحية من رأس المال لحماية الشعب الأمريكي". وتابع: "تلتزم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات وإعادة توطين الإيرادات الأجنبية غير المشروعة، كما يتضح من إجراءاتنا الأخيرة التي فرضت عقوبات على شبكات "الخدمات المصرفية السرية" التابعة للحرس الثوري الإسلامي... بالإضافة إلى شبكات شحن واسعة حققت مليارات الدولارات من الإيرادات". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عقوبات أمريكا الجديدة عداء متواصل من قبل صناع القرار في واشنطن تجاه شعبنا"، مضيفا أنها "تهدف لإضعاف البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر بقائي أن "العقوبات الأمريكية خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مستنكرًا "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته أمريكا وإسرائيل ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية". كما وصف بقائي، العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها "خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني"، قائلًا إنها "عمل إجرامي ومثال على جريمة ضد الإنسانية".وأعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء قبل الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران". ووفقا للإدارة الأمريكية، "تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تكثف من جهودها ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.

