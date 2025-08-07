https://sarabic.ae/20250807/أمريكا-تصدر-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-1103494347.html
أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 18 كيانا وفردا "يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إيران طورت، في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصًا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات البترول غير المشروعة. وأضاف بيسينت: "ستواصل الخزانة تعطيل مخططات إيران التي تهدف إلى التهرب من عقوباتنا، ومنع وصولها إلى الإيرادات، وتجويع برامجها التسليحية من رأس المال لحماية الشعب الأمريكي". وتابع: "تلتزم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات وإعادة توطين الإيرادات الأجنبية غير المشروعة، كما يتضح من إجراءاتنا الأخيرة التي فرضت عقوبات على شبكات "الخدمات المصرفية السرية" التابعة للحرس الثوري الإسلامي... بالإضافة إلى شبكات شحن واسعة حققت مليارات الدولارات من الإيرادات". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عقوبات أمريكا الجديدة عداء متواصل من قبل صناع القرار في واشنطن تجاه شعبنا"، مضيفا أنها "تهدف لإضعاف البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر بقائي أن "العقوبات الأمريكية خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مستنكرًا "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته أمريكا وإسرائيل ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية". كما وصف بقائي، العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها "خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني"، قائلًا إنها "عمل إجرامي ومثال على جريمة ضد الإنسانية".وأعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء قبل الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران". ووفقا للإدارة الأمريكية، "تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تكثف من جهودها ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 18 كيانا وفردا "يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات الأمريكية".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إيران
طورت، في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصًا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات البترول غير المشروعة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت: "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب وزيادة العزلة (ضد إيران) عن النظام المالي العالمي، نفدت الأماكن التي يمكن للنظام الإيراني الاختباء فيها".
وأضاف بيسينت: "ستواصل الخزانة تعطيل مخططات إيران التي تهدف إلى التهرب من عقوباتنا، ومنع وصولها إلى الإيرادات، وتجويع برامجها التسليحية من رأس المال لحماية الشعب الأمريكي".
وتابع: "تلتزم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات وإعادة توطين الإيرادات الأجنبية غير المشروعة، كما يتضح من إجراءاتنا الأخيرة التي فرضت عقوبات على شبكات "الخدمات المصرفية السرية" التابعة للحرس الثوري الإسلامي
... بالإضافة إلى شبكات شحن واسعة حققت مليارات الدولارات من الإيرادات".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أدانت بشدة، الخميس الماضي، "فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيراني".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عقوبات أمريكا الجديدة عداء متواصل من قبل صناع القرار في واشنطن تجاه شعبنا"، مضيفا أنها "تهدف لإضعاف البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واعتبر بقائي أن "العقوبات الأمريكية خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مستنكرًا "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته أمريكا وإسرائيل ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الشعب الإيراني، الذي يدرك النوايا الخبيثة لفارضي العقوبات العدوانيين، والذين ليس لهم هدف سوى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته للحفاظ على كرامته ومصالحه".
كما وصف بقائي، العقوبات الأمريكية الجديدة
على تجارة النفط الإيرانية بأنها "خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني"، قائلًا إنها "عمل إجرامي ومثال على جريمة ضد الإنسانية".
وأعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء قبل الماضي، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".
ووفقا للإدارة الأمريكية، "تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تكثف من جهودها ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.