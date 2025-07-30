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https://sarabic.ae/20250730/أمريكا-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-على-إيران-هي-الأكبر-منذ-2018-1103206083.html
أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران هي الأكبر منذ 2018
أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران هي الأكبر منذ 2018
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من 50 فردا وكيانا. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T20:10+0000
2025-07-30T20:10+0000
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وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له أنه إضافة إلى 50 فردا وكيانا، هناك أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران.وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن هذه العقوبات "هي الأكبر المتصلة بإيران منذ 2018"، حيث تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي.ويشار إلى أن العقوبات شملت 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر واضح على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُكثف من جهودها ضمن سياق حملة "الضغوط القصوى" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي إبان الحرب الإسرائيلية على إيران.واعتبرت الخزانة الأمريكية هذه الخطوة من بين أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ العام 2018، أو خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى، موضحة أن الشبكة الإيرانية المستهدفة بالعقوبات "قامت بغسل المليارات من الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران غالبيتها إلى الصين".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده "لن تتردد في انتهاج الدبلوماسية متى رأت أن مصلحتها القومية يمكن أن تتحقق عن طريق التفاوض"، موجها تحذيرا للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تفعيل آلية "سناب باك" التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات والقرارات الدولية على إيران.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
https://sarabic.ae/20250710/خبير-العقوبات-الجديدة-تأتي-ضمن-العملية-النفسية-والحرب-الناعمة-ضد-إيران---1102549467.html
https://sarabic.ae/20250725/إيران-تكشف-تفاصيل-المفاوضات-الأخيرة-مع-الـترويكا-الأوروبية-1103038068.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران هي الأكبر منذ 2018

20:10 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من 50 فردا وكيانا.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له أنه إضافة إلى 50 فردا وكيانا، هناك أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
خبير: العقوبات الجديدة تأتي ضمن العملية النفسية والحرب الناعمة ضد إيران
10 يوليو, 10:10 GMT
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن هذه العقوبات "هي الأكبر المتصلة بإيران منذ 2018"، حيث تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
ويشار إلى أن العقوبات شملت 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر واضح على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُكثف من جهودها ضمن سياق حملة "الضغوط القصوى" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي إبان الحرب الإسرائيلية على إيران.
واعتبرت الخزانة الأمريكية هذه الخطوة من بين أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ العام 2018، أو خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى، موضحة أن الشبكة الإيرانية المستهدفة بالعقوبات "قامت بغسل المليارات من الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران غالبيتها إلى الصين".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت، أول أمس الاثنين، عدم وجود أي خطط لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى أن بلاده "لن تتردد في انتهاج الدبلوماسية متى رأت أن مصلحتها القومية يمكن أن تتحقق عن طريق التفاوض"، موجها تحذيرا للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تفعيل آلية "سناب باك" التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات والقرارات الدولية على إيران.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
إيران تكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع الـ"ترويكا الأوروبية"
25 يوليو, 15:40 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
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