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وزير الخارجية الصيني يدعو لعلاقة "تقوم على الاحترام المتبادل" مع أمريكا
وزير الخارجية الصيني يدعو لعلاقة "تقوم على الاحترام المتبادل" مع أمريكا
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T14:26+0000
2025-07-11T14:26+0000
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وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الثنائية مفتوحة، معتبرا النقاش مع نظيره الأمريكي، وانغ يي، "بناء وعمليا"، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس.واتفق الجانبان، بحسب بروس، على استكشاف مجالات التعاون الممكنة، مع التركيز على إدارة الخلافات بين البلدين.يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.كما شهدت العاصمة البريطانية لندن يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/التجارة-الصينية-بيان-التعريفات-الجمركية-بين-واشنطن-وبكين-سيكون-خبرا-سارا-للعالم-أجمع-1100414016.html
https://sarabic.ae/20250627/الصين-تؤكد-التوصل-لاتفاق-تجاري-مع-الولايات-المتحدة-1102119426.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الصيني يدعو لعلاقة "تقوم على الاحترام المتبادل" مع أمريكا

14:26 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Mandel Nganوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية.
وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.
وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الثنائية مفتوحة، معتبرا النقاش مع نظيره الأمريكي، وانغ يي، "بناء وعمليا"، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس.
واتفق الجانبان، بحسب بروس، على استكشاف مجالات التعاون الممكنة، مع التركيز على إدارة الخلافات بين البلدين.
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
وزارة التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع
11 مايو, 21:31 GMT
يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.
ميناء هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
27 يونيو, 08:08 GMT
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.
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