https://sarabic.ae/20250627/الصين-تؤكد-التوصل-لاتفاق-تجاري-مع-الولايات-المتحدة-1102119426.html

الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكدت الصين، اليوم الجمعة، تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن ستلغي "الإجراءات التقييدية"، بينما ستقوم بكين "بالمراجعة والموافقة" على... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T08:08+0000

2025-06-27T08:08+0000

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ونقل بيان عن متحدث باسم وزارة التجارة قوله بأن الصين والولايات المتحدة أكدتا تفاصيل بشأن إطار تنفيذ توافقات محادثات جنيف التجارية، معربا عن أمله في أن "تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند. وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".وأضاف أن الولايات المتحدة قد توقع اتفاقية "كبيرة جدا" مع الهند قريبا، قائلا: "لدينا بعض الصفقات الرائعة. لدينا صفقة قادمة، ربما مع الهند، صفقة كبيرة جدا، حسنا، سنفتح الهند".وفي وقت سابق، اتفقت الصين وأمريكا، أخيرا، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

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