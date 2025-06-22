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الصين: الضربة الأمريكية تزيد التوترات في الشرق الأوسط
الصين: الضربة الأمريكية تزيد التوترات في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
علقت بكين على الهجوم الذي شنته أمريكا على منشآت نووية إيرانية، تقع في فوردو ونظنز وأصفهان، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ تلك... 22.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-22T11:43+0000
2025-06-22T11:43+0000
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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إنها تدين بشدة الضربات الأمريكية التي وقعت فجر اليوم الأحد.وأشار المتحدث باسم الوزارة، أن "المنشآت المستهدفة تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا أن الضربة الأمريكية "تمثل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وأضاف أن "التصعيد الأمريكي يسهم في زيادة التوترات في الشرق الأوسط"، داعيا "جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وضمان حماية المدنيين، والعودة إلى طاولة الحوار"، وفق قوله.كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيانها، استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز العدالة، وبذل الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
https://sarabic.ae/20250622/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-ترامب-جاء-كرئيس-صانع-للسلام-لكنه-بدأ-حربا-جديدة--1101931463.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الصين: الضربة الأمريكية تزيد التوترات في الشرق الأوسط

11:43 GMT 22.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
علقت بكين على الهجوم الذي شنته أمريكا على منشآت نووية إيرانية، تقع في فوردو ونظنز وأصفهان، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ تلك الضربات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إنها تدين بشدة الضربات الأمريكية التي وقعت فجر اليوم الأحد.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، أن "المنشآت المستهدفة تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا أن الضربة الأمريكية "تمثل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأضاف أن "التصعيد الأمريكي يسهم في زيادة التوترات في الشرق الأوسط"، داعيا "جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وضمان حماية المدنيين، والعودة إلى طاولة الحوار"، وفق قوله.
كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيانها، استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز العدالة، وبذل الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة اليوم الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.
وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: دول عدة مستعدة لتزويد إيران بالذخائر النووية
10:37 GMT
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"أمس, 07:50 GMT
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