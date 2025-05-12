https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-والصين-تتفقان-على-خفض-الرسوم-الجمركية-لمدة-90-يوما-1100423990.html

أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

سبوتنيك عربي

اتفقت الصين وأمريكا، اليوم الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T07:56+0000

2025-05-12T07:56+0000

2025-05-12T07:56+0000

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وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.ويأتي هذا الإعلان، بعد عطلة نهاية أسبوع من مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيميسون جرير.وسيتم عقد اللقاءات بالتناوب بين الصين وأمريكا، أو في دولة ثالثة يتفق عليها الجانبان، مع إمكانية إجراء مشاورات فنية على مستوى فرق العمل بشأن القضايا ذات الصلة.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

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