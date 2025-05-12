أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-والصين-تتفقان-على-خفض-الرسوم-الجمركية-لمدة-90-يوما-1100423990.html
أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
سبوتنيك عربي
اتفقت الصين وأمريكا، اليوم الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T07:56+0000
2025-05-12T07:56+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_5e43b265e95a33c851f688eb5c7ffef6.jpg
وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.ويأتي هذا الإعلان، بعد عطلة نهاية أسبوع من مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيميسون جرير.وسيتم عقد اللقاءات بالتناوب بين الصين وأمريكا، أو في دولة ثالثة يتفق عليها الجانبان، مع إمكانية إجراء مشاورات فنية على مستوى فرق العمل بشأن القضايا ذات الصلة.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20250512/وزارة-التجارة-الصينية-بكين-وواشنطن-ستنشئان-آلية-للتشاور-التجاري--1100415521.html
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-هناك-تقدم-في-المحادثات-التجارية-مع-الصين-1100388323.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_179:0:1607:1071_1920x0_80_0_0_200903b5524ccff378f835b21c833c04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد, الأخبار

أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

07:56 GMT 12.05.2025
© Photo / Unsplash/ Fejuzحاويات في ميناء
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Photo / Unsplash/ Fejuz
تابعنا عبر
اتفقت الصين وأمريكا، اليوم الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.
وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري
03:16 GMT
ويأتي هذا الإعلان، بعد عطلة نهاية أسبوع من مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".
كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيميسون جرير.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
ترامب يقول إن هناك تقدم في المحادثات التجارية مع الصين
أمس, 01:10 GMT
وسيتم عقد اللقاءات بالتناوب بين الصين وأمريكا، أو في دولة ثالثة يتفق عليها الجانبان، مع إمكانية إجراء مشاورات فنية على مستوى فرق العمل بشأن القضايا ذات الصلة.
وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала