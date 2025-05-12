https://sarabic.ae/20250512/وزارة-التجارة-الصينية-بكين-وواشنطن-ستنشئان-آلية-للتشاور-التجاري--1100415521.html

وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري

وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري وذلك على خلفية المحادثات الاقتصادية والتجارية التي عقدها... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T03:16+0000

2025-05-12T03:16+0000

2025-05-12T03:18+0000

الصين

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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بكين – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن "الأطراف اتفقت بالإجماع على إنشاء آلية صينية أمريكية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية. وستوضح الأطراف التفاصيل ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وفي 12 أيار/مايو، ستنشر بيانًا مشتركًا بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف ليفنغ أنه سيتم إجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأمس، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي جرت في جينيف خلال اليومين الماضيين.وقال بيسينت، في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يسرني أن أبلغكم بأننا أحرزنا تقدما كبيرا بين الولايات المتحدة والصين في محادثات تجارية بالغة الأهمية.. سنقدّم التفاصيل غدًا، لكن يمكنني القول إن المحادثات كانت مثمرة".وأضاف: "نريد أن نرى، لمصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاحًا صينيًا على الشركات الأميركية. لقد تم إحراز تقدم كبير".وانطلقت أول أمس، المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تهدف لتقريب وجهات النظر عقب تبادل فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات بين البلدين.وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن "المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت في جنيف، وترأس الاجتماع من الجانب الصيني، هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، فيما ترأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت".وتعد هذه المحادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ومختلف دول العالم، وتهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل الماضي على بكين. ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-هناك-تقدم-في-المحادثات-التجارية-مع-الصين-1100388323.html

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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم