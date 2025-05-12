وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/وزارة-التجارة-الصينية-بكين-وواشنطن-ستنشئان-آلية-للتشاور-التجاري--1100415521.html
وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري
وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري وذلك على خلفية المحادثات الاقتصادية والتجارية التي عقدها... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T03:16+0000
2025-05-12T03:18+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_d13c018bef4f86139ef9e1163d377ebf.jpg
بكين – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن "الأطراف اتفقت بالإجماع على إنشاء آلية صينية أمريكية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية. وستوضح الأطراف التفاصيل ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وفي 12 أيار/مايو، ستنشر بيانًا مشتركًا بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف ليفنغ أنه سيتم إجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأمس، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي جرت في جينيف خلال اليومين الماضيين.وقال بيسينت، في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يسرني أن أبلغكم بأننا أحرزنا تقدما كبيرا بين الولايات المتحدة والصين في محادثات تجارية بالغة الأهمية.. سنقدّم التفاصيل غدًا، لكن يمكنني القول إن المحادثات كانت مثمرة".وأضاف: "نريد أن نرى، لمصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاحًا صينيًا على الشركات الأميركية. لقد تم إحراز تقدم كبير".وانطلقت أول أمس، المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تهدف لتقريب وجهات النظر عقب تبادل فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات بين البلدين.وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن "المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت في جنيف، وترأس الاجتماع من الجانب الصيني، هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، فيما ترأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت".وتعد هذه المحادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ومختلف دول العالم، وتهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل الماضي على بكين. ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-هناك-تقدم-في-المحادثات-التجارية-مع-الصين-1100388323.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d8fa1bfd3a25e82043c34b5668269d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري

03:16 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 03:18 GMT 12.05.2025)
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري وذلك على خلفية المحادثات الاقتصادية والتجارية التي عقدها الجانبين في جنيف.
بكين – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن "الأطراف اتفقت بالإجماع على إنشاء آلية صينية أمريكية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية. وستوضح الأطراف التفاصيل ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وفي 12 أيار/مايو، ستنشر بيانًا مشتركًا بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، أمس الأحد، بأن المحادثات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين بكين وواشنطن، التي عُقدت في جنيف، كانت "صريحة، معمقة وبناءة".
وأضاف ليفنغ أنه سيتم إجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأمس، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي جرت في جينيف خلال اليومين الماضيين.
وقال بيسينت، في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يسرني أن أبلغكم بأننا أحرزنا تقدما كبيرا بين الولايات المتحدة والصين في محادثات تجارية بالغة الأهمية.. سنقدّم التفاصيل غدًا، لكن يمكنني القول إن المحادثات كانت مثمرة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أجرينا اليوم (الأحد) اجتماعًا ممتازًا مع الصين في سويسرا. ناقشنا العديد من الأمور، واتفقنا على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية، ولكن بناءة".
وأضاف: "نريد أن نرى، لمصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاحًا صينيًا على الشركات الأميركية. لقد تم إحراز تقدم كبير".
وانطلقت أول أمس، المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تهدف لتقريب وجهات النظر عقب تبادل فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات بين البلدين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
ترامب يقول إن هناك تقدم في المحادثات التجارية مع الصين
أمس, 01:10 GMT
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن "المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت في جنيف، وترأس الاجتماع من الجانب الصيني، هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، فيما ترأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت".
وتعد هذه المحادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ومختلف دول العالم، وتهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل الماضي على بكين. ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала