https://sarabic.ae/20250511/التجارة-الصينية-بيان-التعريفات-الجمركية-بين-واشنطن-وبكين-سيكون-خبرا-سارا-للعالم-أجمع-1100414016.html
التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع
التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع
سبوتنيك عربي
صرّح لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة الصيني، أمس الأحد، بأن محتوى بيان التعريفات الجمركية الأمريكية الصينية الذي سيصدر اليوم الاثنين، سيكون خبراً ساراً للعالم... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T21:31+0000
2025-05-11T21:31+0000
2025-05-11T21:31+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو –سبوتنيك. عقدت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية واقتصادية رفيعة المستوى في جنيف يومي السبت والأحد.وصرح المسؤول، رداً على سؤال عما إذا كان البيان سيُنشر قبل افتتاح أسواق الأسهم، "بغض النظر عن موعد نشره، فإن محتوى البيان المشترك [بين الولايات المتحدة والصين] [12 مايو] سيكون خبراً ساراً للعالم أجمع".تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل.ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.
https://sarabic.ae/20250511/الصين-تلوح-بتقدم-ملحوظ-في-المحادثات-التجارية-مع-الولايات-المتحدة---1100411865.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع
صرّح لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة الصيني، أمس الأحد، بأن محتوى بيان التعريفات الجمركية الأمريكية الصينية الذي سيصدر اليوم الاثنين، سيكون خبراً ساراً للعالم أجمع.
موسكو –سبوتنيك. عقدت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية واقتصادية رفيعة المستوى في جنيف يومي السبت والأحد.
وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه ليفنغ، بإحراز تقدم كبير في المحادثات.
وصرح المسؤول، رداً على سؤال عما إذا كان البيان سيُنشر قبل افتتاح أسواق الأسهم، "بغض النظر عن موعد نشره، فإن محتوى البيان المشترك [بين الولايات المتحدة والصين] [12 مايو] سيكون خبراً ساراً للعالم أجمع".
تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل.
ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.