التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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03:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
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https://sarabic.ae/20250511/التجارة-الصينية-بيان-التعريفات-الجمركية-بين-واشنطن-وبكين-سيكون-خبرا-سارا-للعالم-أجمع-1100414016.html
التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع
التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع
سبوتنيك عربي
صرّح لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة الصيني، أمس الأحد، بأن محتوى بيان التعريفات الجمركية الأمريكية الصينية الذي سيصدر اليوم الاثنين، سيكون خبراً ساراً للعالم... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T21:31+0000
2025-05-11T21:31+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو –سبوتنيك. عقدت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية واقتصادية رفيعة المستوى في جنيف يومي السبت والأحد.وصرح المسؤول، رداً على سؤال عما إذا كان البيان سيُنشر قبل افتتاح أسواق الأسهم، "بغض النظر عن موعد نشره، فإن محتوى البيان المشترك [بين الولايات المتحدة والصين] [12 مايو] سيكون خبراً ساراً للعالم أجمع".تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل.ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.
https://sarabic.ae/20250511/الصين-تلوح-بتقدم-ملحوظ-في-المحادثات-التجارية-مع-الولايات-المتحدة---1100411865.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

التجارة الصينية: بيان التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين سيكون خبرا سارا للعالم أجمع

21:31 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
تابعنا عبر
صرّح لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة الصيني، أمس الأحد، بأن محتوى بيان التعريفات الجمركية الأمريكية الصينية الذي سيصدر اليوم الاثنين، سيكون خبراً ساراً للعالم أجمع.
موسكو –سبوتنيك. عقدت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية واقتصادية رفيعة المستوى في جنيف يومي السبت والأحد.

وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه ليفنغ، بإحراز تقدم كبير في المحادثات.

وصرح المسؤول، رداً على سؤال عما إذا كان البيان سيُنشر قبل افتتاح أسواق الأسهم، "بغض النظر عن موعد نشره، فإن محتوى البيان المشترك [بين الولايات المتحدة والصين] [12 مايو] سيكون خبراً ساراً للعالم أجمع".
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
19:05 GMT
تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية في الثاني من أبريل.
ووصفت بكين تصرفات واشنطن بأنها حرب تجارية، بينما تحدث البيت الأبيض عن الحاجة إلى إجراء محادثات.
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