https://sarabic.ae/20250511/الصين-تلوح-بتقدم-ملحوظ-في-المحادثات-التجارية-مع-الولايات-المتحدة---1100411865.html

الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، هي ليف، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بإحراز تقدم ملحوظ في محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T19:05+0000

2025-05-11T19:05+0000

2025-05-11T19:05+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_d13c018bef4f86139ef9e1163d377ebf.jpg

وأكد ليف أنه "تم إحراز تقدم ملحوظ خلال هذه المحادثات".وعقدت الصين والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى حول القضايا التجارية والاقتصادية في جنيف يومي السبت والأحد.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أجرينا اليوم اجتماعًا ممتازًا مع الصين في سويسرا. ناقشنا العديد من الأمور، واتفقنا على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية، ولكن بناءة".وأضاف: "نريد أن نرى، لمصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاحًا صينيًا على الشركات الأمريكية. لقد تم إحراز تقدم كبير".

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-هناك-تقدم-في-المحادثات-التجارية-مع-الصين-1100388323.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم