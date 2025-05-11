https://sarabic.ae/20250511/الصين-تلوح-بتقدم-ملحوظ-في-المحادثات-التجارية-مع-الولايات-المتحدة---1100411865.html
الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، هي ليف، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بإحراز تقدم ملحوظ في محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T19:05+0000
2025-05-11T19:05+0000
2025-05-11T19:05+0000
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وأكد ليف أنه "تم إحراز تقدم ملحوظ خلال هذه المحادثات".وعقدت الصين والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى حول القضايا التجارية والاقتصادية في جنيف يومي السبت والأحد.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أجرينا اليوم اجتماعًا ممتازًا مع الصين في سويسرا. ناقشنا العديد من الأمور، واتفقنا على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية، ولكن بناءة".وأضاف: "نريد أن نرى، لمصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاحًا صينيًا على الشركات الأمريكية. لقد تم إحراز تقدم كبير".
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-هناك-تقدم-في-المحادثات-التجارية-مع-الصين-1100388323.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
صرح نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، هي ليف، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بإحراز تقدم ملحوظ في محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، وأن الحوار سيستمر.
وأكد ليف أنه "تم إحراز تقدم ملحوظ خلال هذه المحادثات".
وأضاف ليف أن الحوار سيستمر، وسيصدر بيان مشترك في 12 مايو/ أيار.
وعقدت الصين والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى حول القضايا التجارية والاقتصادية في جنيف يومي السبت والأحد.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإحراز تقدم في المحادثات مع الصين.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أجرينا اليوم اجتماعًا ممتازًا مع الصين في سويسرا. ناقشنا العديد من الأمور، واتفقنا على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية، ولكن بناءة".
وأضاف: "نريد أن نرى، لمصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاحًا صينيًا على الشركات الأمريكية. لقد تم إحراز تقدم كبير".