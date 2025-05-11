https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-هناك-تقدم-في-المحادثات-التجارية-مع-الصين-1100388323.html

ترامب يقول إن هناك تقدم في المحادثات التجارية مع الصين

ترامب يقول إن هناك تقدم في المحادثات التجارية مع الصين

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإحراز تقدم في المحادثات مع الصين. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T01:10+0000

2025-05-11T01:10+0000

2025-05-11T01:58+0000

ترامب

الصين

العالم

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القاهرة- سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أجرينا اليوم اجتماعًا ممتازًا مع الصين في سويسرا. ناقشنا العديد من الأمور، واتفقنا على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية، ولكن بناءة".وانطلقت أمس، المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تهدف لتقريب وجهات النظر عقب تبادل فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات بين البلدين.وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن "المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت في جنيف، وترأس الاجتماع من الجانب الصيني، هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، فيما ترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت".وتعد هذه المحادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ومختلف دول العالم، وتهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أمس الجمعة، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 بالمئة على الصين "يبدو قرارا صائبا"، داعيا الصين إلى فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك "سيكون في صالحها".وصرح الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، بأنه لا يستبعد إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عقب المحادثات التي انطلقت السبت في جنيف، موضحًا أن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين لن ترتفع عن المستوى الحالي، وسيقيم إمكانية خفضها.وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، رفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 245 بالمئة، مبررًا ذلك "بعدم احترام الصين للأسواق العالمية".فيما ردت الصين بأنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84 بالمئة إلى 125 بالمئة، مشيرة إلى أنها "ستتجاهل" أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأميركية.وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250510/انطلاق-المحادثات-الاقتصادية-والتجارية-بين-الصين-والولايات-المتحدة-في-جنيف-1100373515.html

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