https://sarabic.ae/20250510/انطلاق-المحادثات-الاقتصادية-والتجارية-بين-الصين-والولايات-المتحدة-في-جنيف-1100373515.html
انطلاق المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف
انطلاق المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف
سبوتنيك عربي
انطلقت المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، اليوم السبت، في العاصمة السويسرية جنيف. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:34+0000
2025-05-10T10:34+0000
2025-05-10T10:34+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأنه ترأس الاجتماع من الجانب الصيني، هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولي، فيما ترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسينت.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه خطط لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بشكل أحادي الجانب، على الرغم من تصريحات سابقة حول إمكانية خفضها بنسبة 80 في المئة.وقالت ليفيت، في إفادة صحفية، إن "الرئيس لا يزال ملتزما بموقفه القائل بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين من جانب واحد".وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، ومعدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.لكن في التاسع من أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي، أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.
https://sarabic.ae/20250505/إعلام-الصين-ترسل-البضائع-إلى-الولايات-المتحدة-عبر-دول-ثالثة-لتجنب-الرسوم-الجمركية-1100165599.html
https://sarabic.ae/20250510/الصين-والولايات-المتحدة-تعرضان-الوساطة-لخفض-التصعيد-بين-الهند-وباكستان-1100368711.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
انطلاق المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف
انطلقت المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، اليوم السبت، في العاصمة السويسرية جنيف.
القاهرة- سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأنه ترأس الاجتماع من الجانب الصيني، هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولي، فيما ترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسينت.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه خطط لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بشكل أحادي الجانب، على الرغم من تصريحات سابقة حول إمكانية خفضها بنسبة 80 في المئة.
وقالت ليفيت، في إفادة صحفية، إن "الرئيس لا يزال ملتزما بموقفه القائل بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين من جانب واحد".
وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، ومعدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.
لكن في التاسع من أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي
، أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية
على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.