https://sarabic.ae/20250502/ترامب-يسد-ثغرة-الشحن-الرخيص-من-الصين-1100105773.html

ترامب يسد ثغرة "الشحن الرخيص" من الصين

ترامب يسد ثغرة "الشحن الرخيص" من الصين

سبوتنيك عربي

يدخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عدم إعفاء الشحنات الصغيرة القادمة إلى الولايات المتحدة من الصين من الرسوم الجمركية، حيز التنفيذ. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ترامب سبق ووقع أمرا تنفيذيا بإغلاق ما وصفه بـ"الاحتيال الكبير"، وهو الثغرة التي كانت تسمح للبضائع من الصين وهونغ كونغ ولا تتجاوز قيمتها 800 دولار بالدخول إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى رسوم جمركية.وتوقعت صحيفة غربية أن "يكون لقرار إنهاء استثناء الإعفاء المعروف بـ"دي مينيماس" آثار واسعة النطاق على المستهلكين الأمريكيين، الذين أصبحوا يشترون بشكل متزايد الملابس الرخيصة والسلع المنزلية وغيرها من المنتجات من الأسواق الصينية ذات الأسعار المخفضة، مثل "تيمو" (Temu) وشركة "شي إن" (Shein)".وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها "تستهدف استثناء "دي مينيماس" لأنه يمكن استغلاله لإرسال مكونات تستخدم في تصنيع الفنتانيل غير المشروع إلى الولايات المتحدة، مما يسمح بتجنب اكتشافها من قبل السلطات".سبق للرئيس ترامب القول بإن "هذا الاستثناء استفادت منه منصات التجارة الإلكترونية الصينية على حساب تجار التجزئة الأمريكيين من الشركات الصغيرة.ويفترض أن تخضع الحزم القادمة من الصين وهونغ كونغ للرسوم بنسبة 120% من قيمتها أو سيتم فرض رسم ثابت عليها، على أن يبدأ تطبيق هذا الرسم من 100 دولار وسيزداد إلى 200 دولار في الأول من يونيو/حزيران المقبل.وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الخارجية الصينية، أول أمس الأربعاء، فيديو لافتا، يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصفته بـ"المتنمر".وقالت الصين، في الفيديو، إن "الانحناء أمام المتنمر أشبه بتجرع السم لإرواء العطش، ويُفاقم الأزمة"، مضيفة: "لقد أثبت التاريخ أن الركوع لا يُؤدي إلا إلى مزيد من التنمر، والصين لن تركع".ويروي الفيديو درسا تاريخيا عما تعتبره الصين "عدوانا اقتصاديا أمريكيا"، مما أجبر شركات مثل "توشيبا" و"ألستوم" على التفكك والتعرض لأزمة مالية والإفلاس، ودفع الاقتصاد الياباني إلى "عقود من النمو الهزيل".وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.وفي 9 أبريل الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.

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