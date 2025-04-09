https://sarabic.ae/20250409/الخارجية-الروسية-تعلق-على-حرب-الرسوم-الجمركية-بين-أمريكا-والصين-1099373147.html
الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين
الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين، لما لها... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بما يسمى بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، نود الإشارة إلى أن أي صدمات يتعرض لها الاقتصاد العالمي، والتي تهدد بإبطاء معدل نموه وهبوط عام في الاستهلاك، سيكون له تأثيرات سلبية على العديد من العمليات العالمية، ويثير القلق أكثر، حينما يدور الحديث عن الاقتصادين الرئيسيين في العالم".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104%، أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحةً أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصاديالصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250409/بكين-تتعهد-باتخاذ-الإجراءات-المطلوبة-لحماية-مصالحها-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099363205.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصين، لما لها من تأثير سلبي على العمليات العالمية، وأنها تتابع تطور الأحداث وستتخذ التدابير اللازمة لتقليل الأضرار.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بما يسمى بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، نود الإشارة إلى أن أي صدمات يتعرض لها الاقتصاد العالمي، والتي تهدد بإبطاء معدل نموه وهبوط عام في الاستهلاك، سيكون له تأثيرات سلبية على العديد من العمليات العالمية، ويثير القلق أكثر، حينما يدور الحديث عن الاقتصادين الرئيسيين في العالم".
وأوضحت زاخاروفا أن روسيا تتابع التطورات عن كثب، مضيفةً: "سنقوم بتحليل شامل للعواقب المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الأضرار المحتملة على بلدنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104%، أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها.
وقال لين جيان: "لا يمكن سلب حقوق الشعب الصيني المشروعة في التنمية، ولا يمكن المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحةً أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%
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