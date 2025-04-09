https://sarabic.ae/20250409/بكين-تدعو-واشنطن-إلى-تصحيح-أخطائها-والتخلي-عن-ممارسة-التهديد-والابتزاز-والترهيب-الاقتصادي-1099358978.html

بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي

بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T01:30+0000

2025-04-09T01:30+0000

2025-04-09T01:39+0000

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الرسوم الجمركية

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واشنطن – سبوتنيك. وجاء ذلك في معرض رده على طلب التعليق على تصريح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون "سخيا" إذا أعربت الصين عن رغبتها في بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وأضاف ليو بينغيو في حديث لـ "سبوتنيك": "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها على الفور، ورفع جميع الإجراءات الجمركية الأحادية ضد الصين، والكف عن الضغط الاقتصادي والتجاري، وحل الخلافات مع الصين بشكل مناسب من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل".وأوضح قائلا: "لا رابح في حروب التجارة والتعريفات الجمركية، والحمائية لا تفضي إلى أي نتيجة".وقال: "نحن الصينيون لسنا مثيري مشاكل، لكننا لن نتراجع عندما تعترض المشاكل طريقنا، والترهيب والتهديد والابتزاز ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين".وأشار ليو بينغيو إلى أن "الصين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".وأكد أن "الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين هي إجراءات مشروعة تماما، وتهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، فضلا عن الحفاظ على النظام التجاري الطبيعي".وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق.وهدد ترامب بفرض تلك الرسوم الإضافية في حال لم تلغ الصين الرسوم بنسبة 34% التي فرضتها على الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري، ردا على الرسوم الأمريكية الأولى التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل.

https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية