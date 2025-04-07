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https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html
ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم القضاء على العجز التجاري
ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم القضاء على العجز التجاري
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع الصين فقط إذا كانت الولايات المتحدة تعاني حاليا من عجز تجاري في العلاقات الثنائية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T01:15+0000
2025-04-07T01:15+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
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واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية، في إشارة إلى اختلال الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لصالح الصين. وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم صفقة".وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن، الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 10 أبريل/ نيسان، في خطوة اعتُبرت ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن.وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى.وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250407/وزير-التجارة-الأمريكي-يكشف-سبب-فرض-ترامب-رسوم-جمركية-على-جزر-البطريق-1099283262.html
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العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية

ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم القضاء على العجز التجاري

01:15 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع الصين فقط إذا كانت الولايات المتحدة تعاني حاليا من عجز تجاري في العلاقات الثنائية.
واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية، في إشارة إلى اختلال الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لصالح الصين. وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم صفقة".

وأضاف: "أنا مستعد للتوصل إلى اتفاق، لكن سيتعين عليهم حل مشكلة الفائض. الصين تتلقى ضربة موجعة الآن لأن الجميع يعلم أننا على حق".

وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن، الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 10 أبريل/ نيسان، في خطوة اعتُبرت ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
وزير التجارة الأمريكي يكشف سبب فرض ترامب رسوم جمركية على جزر البطريق
00:00 GMT
وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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