https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html

ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم القضاء على العجز التجاري

ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم القضاء على العجز التجاري

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع الصين فقط إذا كانت الولايات المتحدة تعاني حاليا من عجز تجاري في العلاقات الثنائية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T01:15+0000

2025-04-07T01:15+0000

2025-04-07T01:15+0000

العالم

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الرسوم الجمركية

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واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية، في إشارة إلى اختلال الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لصالح الصين. وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم صفقة".وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن، الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 10 أبريل/ نيسان، في خطوة اعتُبرت ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن.وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى.وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.

https://sarabic.ae/20250407/وزير-التجارة-الأمريكي-يكشف-سبب-فرض-ترامب-رسوم-جمركية-على-جزر-البطريق-1099283262.html

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العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية