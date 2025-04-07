https://sarabic.ae/20250407/وزير-التجارة-الأمريكي-يكشف-سبب-فرض-ترامب-رسوم-جمركية-على-جزر-البطريق-1099283262.html
وزير التجارة الأمريكي يكشف سبب فرض ترامب رسوم جمركية على جزر البطريق
وزير التجارة الأمريكي يكشف سبب فرض ترامب رسوم جمركية على جزر البطريق
سبوتنيك عربي
صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، مدافعًا عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على أراضٍ غير مأهولة تُسمى "جزر... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T00:00+0000
2025-04-07T00:00+0000
2025-04-07T00:39+0000
الرسوم الجمركية
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: "باختصار، قال [ترامب]: انظروا، لا يمكنني السماح لأي جزء من العالم بأن يكون مكانًا يمكن للصين أو دول أخرى الشحن عبره، لذا فقد وُضعت نهاية لهذه الثغرات - هذه الثغرات السخيفة".كما نفى الوزير الافتراضات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قائمة بالأراضي الخاضعة للرسوم الجمركية، بعد أن سخر الناس من فرض الرسوم على "جزر البطريق" عبر الإنترنت.فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، رسومًا جمركية على 30 إقليمًا تابعًا لدول مختلفة. من بينها جزيرتا هيرد وماكدونالد، حيث تعيش طيور البطريق وحيوانات أخرى فقط.ووفقًا لدائرة الجمارك الأمريكية، استوردت الولايات المتحدة سلعًا من هذه الجزر بقيمة 13,600 دولار أمريكي في عام 2024.
https://sarabic.ae/20250405/تحرك-عراقي-لمواجهة-رسوم-ترامب-الجمركية-1099251511.html
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الرسوم الجمركية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الرسوم الجمركية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير التجارة الأمريكي يكشف سبب فرض ترامب رسوم جمركية على جزر البطريق
00:00 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 00:39 GMT 07.04.2025)
صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، مدافعًا عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على أراضٍ غير مأهولة تُسمى "جزر البطريق"، وذلك لمنع أي تحايل على سياسة الرسوم الجمركية.
وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: "باختصار، قال [ترامب]: انظروا، لا يمكنني السماح لأي جزء من العالم بأن يكون مكانًا يمكن للصين أو دول أخرى الشحن عبره، لذا فقد وُضعت نهاية لهذه الثغرات
- هذه الثغرات السخيفة".
كما نفى الوزير الافتراضات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قائمة بالأراضي الخاضعة للرسوم الجمركية، بعد أن سخر الناس من فرض الرسوم على "جزر البطريق" عبر الإنترنت.
فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، رسومًا جمركية على 30 إقليمًا تابعًا لدول مختلفة. من بينها جزيرتا هيرد وماكدونالد، حيث تعيش طيور البطريق وحيوانات أخرى فقط.
ووفقًا لدائرة الجمارك الأمريكية، استوردت الولايات المتحدة سلعًا من هذه الجزر بقيمة 13,600 دولار أمريكي في عام 2024.