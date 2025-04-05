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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الإنسان والثقافة
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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إجراءات عراقية لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
إجراءات عراقية لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
سبوتنيك عربي
تسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع والمنتجات التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تخوفات لدى الدول التي... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T21:46+0000
2025-04-05T21:46+0000
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وتكمن مخاوف العراق في اعتماد اقتصاده بصورة أساسية على النفط، الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل القومي العراقي، حسبما ذكرت صحيفة "العالم الجديد" العراقية، يوم السبت.ويقول التقرير إنه رغم استثناء قطاع الطاقة من الرسوم الجمركية، إلا أن التخوفات العراقية تتعلق بالميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وتأثره بسوق النفط.واتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات لمواجهة الرسوم الجمركية، رغم أن هناك تقارير تقول بأن جميع صادرات العراق للولايات المتحدة الأمريكية تتم عبر أسواق بديلة.ويقول التقرير إن نسبة الرسوم الجمركية التي سيخضع لها العراق تصل إلى 39 في المئة، مشيرا إلى أنه يصنف في المرتبة الثانية عالميا بين الدول الأكثر تضررا.ولفت إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا حكوميا لمناقشة هذا الأمر، في ظل استخدام أسواق دول أخرى في استيراد البضائع الأمريكية.وحث السوداني على فتح منافذ للوكالات التجارية الأمريكية وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات في البلدين.كما وجه السوداني بتطوير الخدمات المصرفية بين البلدين وتوجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية المشتركة لتحسينها وتحقيق التوازن.
https://sarabic.ae/20250404/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-انهيار-أسواق-المال-بسبب-الرسوم-الجمركية-الأخيرة-1099226817.html
https://sarabic.ae/20250403/العملية-انتهت-والمريض-يتعافى-ترامب-يعلق-على-الرسوم-الجمركية-الجديدة-1099195053.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إجراءات عراقية لمواجهة رسوم ترامب الجمركية

21:46 GMT 05.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع والمنتجات التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تخوفات لدى الدول التي يمكن أن تتأثر بها ومن بينها العراق.
وتكمن مخاوف العراق في اعتماد اقتصاده بصورة أساسية على النفط، الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل القومي العراقي، حسبما ذكرت صحيفة "العالم الجديد" العراقية، يوم السبت.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على "انهيار" أسواق المال بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة
أمس, 18:32 GMT
ويقول التقرير إنه رغم استثناء قطاع الطاقة من الرسوم الجمركية، إلا أن التخوفات العراقية تتعلق بالميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وتأثره بسوق النفط.
واتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات لمواجهة الرسوم الجمركية، رغم أن هناك تقارير تقول بأن جميع صادرات العراق للولايات المتحدة الأمريكية تتم عبر أسواق بديلة.
ويقول التقرير إن نسبة الرسوم الجمركية التي سيخضع لها العراق تصل إلى 39 في المئة، مشيرا إلى أنه يصنف في المرتبة الثانية عالميا بين الدول الأكثر تضررا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
"العملية انتهت والمريض يتعافى"... ترامب يعلق على الرسوم الجمركية الجديدة
3 أبريل, 16:02 GMT
ولفت إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا حكوميا لمناقشة هذا الأمر، في ظل استخدام أسواق دول أخرى في استيراد البضائع الأمريكية.
وحث السوداني على فتح منافذ للوكالات التجارية الأمريكية وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات في البلدين.
كما وجه السوداني بتطوير الخدمات المصرفية بين البلدين وتوجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية المشتركة لتحسينها وتحقيق التوازن.
© Sputnikبالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية
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