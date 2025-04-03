https://sarabic.ae/20250403/العملية-انتهت-والمريض-يتعافى-ترامب-يعلق-على-الرسوم-الجمركية-الجديدة-1099195053.html

"العملية انتهت والمريض يتعافى"... ترامب يعلق على الرسوم الجمركية الجديدة

"العملية انتهت والمريض يتعافى"... ترامب يعلق على الرسوم الجمركية الجديدة

سبوتنيك عربي

شبّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية بالعملية الجراحية. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T16:02+0000

2025-04-03T16:02+0000

2025-04-03T16:02+0000

دونالد ترامب

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وكتب بأحرف كبيرة في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" صباح اليوم الخميس: "لقد انتهت العملية! لقد عاش المريض وهو يتعافى".جاء منشور ترامب قبل أقل من ساعة من افتتاح بورصة وول ستريت.ويوم أمس الأربعاء، قال ترامب إن الاقتصاد الأمريكي سيخرج "أقوى بكثير"، حتى مع تراجع الأسواق العالمية.وحاولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، طمأنة الأسواق الأمريكية، قائلة لوسائل إعلام أمريكية: "لأي شخص في وول ستريت هذا الصباح، أود أن أقول: ثقوا بالرئيس ترامب، إنه رئيس يُعزز استراتيجيته الاقتصادية المُثبتة".وقالت إن الرسوم الجمركية - التي تشمل رسوما شاملة بنسبة 10% على الواردات وحواجز جمركية أشد على عشرات الدول المُحددة، بما في ذلك أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين - تعني أن "أمريكا لن تخضع للخداع من الدول الأجنبية بعد الآن".وبدا أن ليفيت تستبعد إمكانية تراجع ترامب عن أي من الرسوم الجمركية، قبل أن يتم تطبيقها خلال عطلة نهاية الأسبوع المُقبلة.وقالت: "أوضح الرئيس أمس أن هذه ليست مفاوضات"، وتابعت: "إنه دائما على استعداد للرد على المكالمات، لكنه شرح أمس سبب قيامنا بذلك".وتابعت: "لقد حظيت هذه الدول حول العالم بـ70 عاما لتُحسن معاملة الشعب الأمريكي، لكنها اختارت عدم القيام بذلك، لقد نهبوا العمال الأمريكيين، ونقلوا وظائفنا إلى الخارج، إن الرئيس الأمريكي وضع أمسأمس حدا لذلك".

https://sarabic.ae/20250403/ردا-على-ترامب-ماكرون-يدعو-إلى-تعليق-الاستثمارات-الفرنسية-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1099193688.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن