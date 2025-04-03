https://sarabic.ae/20250403/ردا-على-ترامب-ماكرون-يدعو-إلى-تعليق-الاستثمارات-الفرنسية-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1099193688.html

ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية

ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن رسوم ترامب الجمركية سيكون لها تأثير كبير على كل قطاعات الاقتصاد والصادرات الأوروبية. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T15:35+0000

2025-04-03T15:35+0000

2025-04-03T15:35+0000

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وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية سيجعل الاقتصاد الأمريكي والأمريكيين أضعف وأكثر فقرا من السابق".وأردف: "ندعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة ردا على تعريفات ترامب الجمركية".وقال الرئيس الفرنسي: "تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاداتنا لن يكون مستداما إذا عرفت أوروبا كيف تنظم نفسها"، مضيفا: "الرد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون على مرحلتين وستطبق المرحلة الأولى بحلول منتصف الشهر الجاري".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.وفي وقت سابق، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد إذا لزم الأمر، بينما دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تجنب حرب تجارية بين الطرفين.

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https://sarabic.ae/20250403/بالأرقام-الرسوم-الجمركية-التي-فرضها-ترامب-على-الدول-العربية-1099189921.html

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