https://sarabic.ae/20250402/البيت-الأبيض-قرار-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-جميع-الدول-سيدخل-حيز-التنفيذ-في-9-أبريل-1099170904.html

البيت الأبيض: قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الدول سيدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل

البيت الأبيض: قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الدول سيدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الدول سيدخل حيز التنفيذ في 5 نيسان/أبريل الجاري وفي 9 أبريل/نيسان... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T22:29+0000

2025-04-02T22:29+0000

2025-04-02T22:29+0000

ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. قال البيت الأبيض في بيان له، "سيفرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان 2025 عند الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي (07:01 بتوقيت موسكو) وابتداءً من 9 أبريل/ نيسان ستبدأ الولايات المتحدة في تطبيق رسوم جمركية متزايدة بشكل فردي على البلدان التي سجلت معها أكبر عجز تجاري. أما بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، فسوف يظل السعر الأساسي كما هو".وأكد أن ترامب لديه السلطة لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة إذا رد الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، وأنه سيتم إعفاء النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب والسبائك من الرسوم الجمركية.وفي وقت سابق، وقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: "سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا"، مضيفًا أنه "ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند".وأضاف: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة اقتصادنا ووقف الغش"، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن "تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن".وأوضح ترامب: "سيظل يوم الثاني من أبريل/ نيسان 2025 في الأذهان إلى الأبد باعتباره يوم ولادة جديدة وبداية العصر الذهبي للتصنيع الأمريكي، لقد بدأنا في جعل أمريكا غنية مرة أخرى".

https://sarabic.ae/20250402/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-شاملة-وسط-مخاطر-التضخم-والحروب-التجارية-1099170145.html

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