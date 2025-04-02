https://sarabic.ae/20250402/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-شاملة-وسط-مخاطر-التضخم-والحروب-التجارية-1099170145.html

ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية

ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T21:08+0000

2025-04-02T21:08+0000

2025-04-02T21:06+0000

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.ووصف الرئيس النظام التجاري العالمي الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية بعبارات عدائية، قائلاً إن بلاده "نهبت وسلبت" من قبل دول أخرى.وأعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض هذه الرسوم التي من المتوقع أن تدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً.ووعد الرئيس الأمريكي بعودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد مع ارتفاع أسعار السيارات والملابس والسلع الأخرى.ردود فعل غاضبةوواجهت خطوة ترامب انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد والسياسيين، حيث حذرت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار من عواقب هذه السياسات، بينما أبدى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تفاؤله بحذر، معترفاً بأن الفترة الأولى قد تشهد اضطرابات.ومن المتوقع أن ترد الدول المتضررة بإجراءات مماثلة، فقد فرضت كندا بالفعل رسوماً انتقامية رداً على إجراءات ترامب السابقة، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار.تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأمريكيتشير تقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل إلى أن التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 20% قد تكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 3400 إلى 4200 دولار إضافية سنويا، كما يتوقع الخبراء انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي بنحو نقطة مئوية، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.ورغم هذه التحذيرات، أظهرت إدارة ترامب ثقة كبيرة في سياستها الجديدة، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم 2 أبريل 2025 بأنه "أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي الحديث".مخاوف من توسع الأزمة العالميةأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد إذا لزم الأمر، بينما دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تجنب حرب تجارية بين الطرفين. من جهة أخرى، عبر رجال أعمال كنديون عن قلقهم من عدم اليقين الذي تسببه هذه السياسات لقدرتهم على التخطيط للمستقبل.يأتي إعلان ترامب في إطار سعيه لتحقيق وعود حملته الانتخابية، مستخدماً قانون صلاحيات الطوارئ الدولية لعام 1977 لتنفيذ هذه الإجراءات دون موافقة الكونغرس.

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