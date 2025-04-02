ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250402/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-شاملة-وسط-مخاطر-التضخم-والحروب-التجارية-1099170145.html
ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية
ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T21:08+0000
2025-04-02T21:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.ووصف الرئيس النظام التجاري العالمي الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية بعبارات عدائية، قائلاً إن بلاده "نهبت وسلبت" من قبل دول أخرى.وأعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض هذه الرسوم التي من المتوقع أن تدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً.ووعد الرئيس الأمريكي بعودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد مع ارتفاع أسعار السيارات والملابس والسلع الأخرى.ردود فعل غاضبةوواجهت خطوة ترامب انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد والسياسيين، حيث حذرت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار من عواقب هذه السياسات، بينما أبدى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تفاؤله بحذر، معترفاً بأن الفترة الأولى قد تشهد اضطرابات.ومن المتوقع أن ترد الدول المتضررة بإجراءات مماثلة، فقد فرضت كندا بالفعل رسوماً انتقامية رداً على إجراءات ترامب السابقة، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار.تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأمريكيتشير تقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل إلى أن التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 20% قد تكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 3400 إلى 4200 دولار إضافية سنويا، كما يتوقع الخبراء انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي بنحو نقطة مئوية، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.ورغم هذه التحذيرات، أظهرت إدارة ترامب ثقة كبيرة في سياستها الجديدة، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم 2 أبريل 2025 بأنه "أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي الحديث".مخاوف من توسع الأزمة العالميةأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد إذا لزم الأمر، بينما دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تجنب حرب تجارية بين الطرفين. من جهة أخرى، عبر رجال أعمال كنديون عن قلقهم من عدم اليقين الذي تسببه هذه السياسات لقدرتهم على التخطيط للمستقبل.يأتي إعلان ترامب في إطار سعيه لتحقيق وعود حملته الانتخابية، مستخدماً قانون صلاحيات الطوارئ الدولية لعام 1977 لتنفيذ هذه الإجراءات دون موافقة الكونغرس.
https://sarabic.ae/20250401/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-رسوم-جمركية-انتقامية-على-مثيلاتها-الأمريكية-1099123466.html
https://sarabic.ae/20250317/أكثر-3-دول-عربية-تضررا-من-رسوم-ترامب-الجمركية-1098723138.html
https://sarabic.ae/20250402/قبل-عاصفة-الرسوم-الأمريكية-إسرائيل-تعلن-عن-تحرك-اقتصادي-تجاه-واشنطن-1099150313.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_75:0:1067:744_1920x0_80_0_0_c4c7adc19cac8996ba1f788690f5899e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية

21:08 GMT 02.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
ووصف الرئيس النظام التجاري العالمي الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية بعبارات عدائية، قائلاً إن بلاده "نهبت وسلبت" من قبل دول أخرى.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على مثيلاتها الأمريكية
أمس, 08:24 GMT
وأعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض هذه الرسوم التي من المتوقع أن تدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً.
ووعد الرئيس الأمريكي بعودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد مع ارتفاع أسعار السيارات والملابس والسلع الأخرى.

ردود فعل غاضبة

وواجهت خطوة ترامب انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد والسياسيين، حيث حذرت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار من عواقب هذه السياسات، بينما أبدى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تفاؤله بحذر، معترفاً بأن الفترة الأولى قد تشهد اضطرابات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
أكثر 3 دول عربية تضررا من رسوم ترامب الجمركية
17 مارس, 16:00 GMT
ومن المتوقع أن ترد الدول المتضررة بإجراءات مماثلة، فقد فرضت كندا بالفعل رسوماً انتقامية رداً على إجراءات ترامب السابقة، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأمريكي

تشير تقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل إلى أن التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 20% قد تكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 3400 إلى 4200 دولار إضافية سنويا، كما يتوقع الخبراء انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي بنحو نقطة مئوية، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
قبل عاصفة الرسوم الأمريكية... إسرائيل تعلن عن تحرك اقتصادي تجاه واشنطن
07:56 GMT
ورغم هذه التحذيرات، أظهرت إدارة ترامب ثقة كبيرة في سياستها الجديدة، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم 2 أبريل 2025 بأنه "أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي الحديث".

مخاوف من توسع الأزمة العالمية

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد إذا لزم الأمر، بينما دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تجنب حرب تجارية بين الطرفين. من جهة أخرى، عبر رجال أعمال كنديون عن قلقهم من عدم اليقين الذي تسببه هذه السياسات لقدرتهم على التخطيط للمستقبل.
يأتي إعلان ترامب في إطار سعيه لتحقيق وعود حملته الانتخابية، مستخدماً قانون صلاحيات الطوارئ الدولية لعام 1977 لتنفيذ هذه الإجراءات دون موافقة الكونغرس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала