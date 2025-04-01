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لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو... فيديو
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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على مثيلاتها الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على مثيلاتها الأمريكية
سبوتنيك عربي
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية انتقامية، في منتصف أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، إجراءات مماثلة. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T08:24+0000
2025-04-01T08:24+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقد يؤثر هذا الإجراء على توريد المشروبات الكحولية الأمريكية والصناديق السوداء المخصصة للطائرات إلى الاتحاد الأوروبي، لأن واردات الاتحاد تعتمد بشكل كبير على أمريكا، حسبما وجدت وكالة "سبوتنيك"، وفقًا لدراسات "يوروستات".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي لديه جميع الأدوات اللازمة للدفاع عن نفسه ضد الرسوم الأمريكية الجديدة".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الألومنيوم والصلب، ووسعت نطاقها لتشمل جميع الدول. ويعتبر أحد أكبر موردي هذه المعادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن، كإجراء مضاد، عن فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو. في البداية، أراد الاتحاد الأوروبي تقديم الإجراءات على مرحلتين، لكنه قرر بعد ذلك مزامنتها ونقل بداية عملها إلى منتصف الشهر الجاري.وبسبب هذه الإجراءات، يمكن أن تتأثر بعض واردات الاتحاد الأوروبي بشكل خطير، لأنها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، بناءً على نتائج عام 2024 بأكمله، في واردات الاتحاد الأوروبي، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 99 % من واردات الـ"بوربون" (الويسكي الأمريكي) في قارورات يزيد حجمها عن 2 لتر (129 مليون يورو) و97% من الـ"بوربون" في قارورات يصل حجمها إلى 2 لتر (217.9 مليون) و69% من أنواع الـ"ويسكي" الأخرى (226.9 مليون).ويعتمد الأوروبيون أيضاً بشكل كبير على الأميركيين في استيراد الطائرات المدنية وغيرها من الطائرات، التي يزيد وزنها عن 15 طنا. وخلال العام الماضي، جاءت 73% من مشترياتهم أو 10.9 مليار يورو، من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تم شراء الطائرات المقاتلة فقط من دول الاتحاد الأوروبي.بالإضافة إلى ذلك، تعتمد واردات الاتحاد الأوروبي من سبائك الفولاذ (43 مليون يورو)، و67% من اليخوت وقوارب الترفيهية (68 مليون يورو)، و67% من الفودكا في قارورات تصل سعتها إلى 2 لتر (137 مليون يورو)، و65% من اللوادر المجنزرة (98 مليون يورو)، و62% من بعض أنواع الـ"روم" (168 مليون يورو) على الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية.ومن بين السلع الأمريكية، التي قد تخضع لرسوم الاتحاد الأوروبي أيضًا المرايا الخلفية للمركبات، حيث جاء 60% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية (491 مليون يورو). 60% أخرى جاءت من الفودكا في قارورات أكبر من 2 لتر (11 مليون) و53% من المكسرات (2.4 مليار).أكثر 3 دول عربية تضررا من رسوم ترامب الجمركيةالخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا
https://sarabic.ae/20250314/المرحلة-الثانية-من-حرب-ترامب-الجمركية-1098670688.html
https://sarabic.ae/20250326/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-بالمئة-على-واردات-السيارات-1098984664.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على مثيلاتها الأمريكية

08:24 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية انتقامية، في منتصف أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، إجراءات مماثلة.
وقد يؤثر هذا الإجراء على توريد المشروبات الكحولية الأمريكية والصناديق السوداء المخصصة للطائرات إلى الاتحاد الأوروبي، لأن واردات الاتحاد تعتمد بشكل كبير على أمريكا، حسبما وجدت وكالة "سبوتنيك"، وفقًا لدراسات "يوروستات".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي لديه جميع الأدوات اللازمة للدفاع عن نفسه ضد الرسوم الأمريكية الجديدة".

وأضافت: "أوروبا لم تبدأ هذه المواجهة. نحن نعتقد أن هذا خطأ، لكن رسالتي لكم اليوم هي أننا نملك كل ما نحتاجه لحماية شعوبنا وازدهارنا. لدينا أكبر سوق واحد. لدينا القدرة على التفاوض، ولدينا القدرة على المقاومة، وعلى شعوب أوروبا أن تعلم، معًا سنعمل دائمًا على تعزيز وحماية مصالحنا وقيمنا".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الألومنيوم والصلب، ووسعت نطاقها لتشمل جميع الدول. ويعتبر أحد أكبر موردي هذه المعادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن، كإجراء مضاد، عن فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو. في البداية، أراد الاتحاد الأوروبي تقديم الإجراءات على مرحلتين، لكنه قرر بعد ذلك مزامنتها ونقل بداية عملها إلى منتصف الشهر الجاري.
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وبسبب هذه الإجراءات، يمكن أن تتأثر بعض واردات الاتحاد الأوروبي بشكل خطير، لأنها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، بناءً على نتائج عام 2024 بأكمله، في واردات الاتحاد الأوروبي، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 99 % من واردات الـ"بوربون" (الويسكي الأمريكي) في قارورات يزيد حجمها عن 2 لتر (129 مليون يورو) و97% من الـ"بوربون" في قارورات يصل حجمها إلى 2 لتر (217.9 مليون) و69% من أنواع الـ"ويسكي" الأخرى (226.9 مليون).

بالإضافة إلى ذلك، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، نسبة 88% من الصناديق السوداء المخصصة للطائرات، التي اشتراها الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، إذ تم شراؤها من الولايات المتحدة مقابل 32.2 مليون يورو.

ويعتمد الأوروبيون أيضاً بشكل كبير على الأميركيين في استيراد الطائرات المدنية وغيرها من الطائرات، التي يزيد وزنها عن 15 طنا. وخلال العام الماضي، جاءت 73% من مشترياتهم أو 10.9 مليار يورو، من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تم شراء الطائرات المقاتلة فقط من دول الاتحاد الأوروبي.
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بالإضافة إلى ذلك، تعتمد واردات الاتحاد الأوروبي من سبائك الفولاذ (43 مليون يورو)، و67% من اليخوت وقوارب الترفيهية (68 مليون يورو)، و67% من الفودكا في قارورات تصل سعتها إلى 2 لتر (137 مليون يورو)، و65% من اللوادر المجنزرة (98 مليون يورو)، و62% من بعض أنواع الـ"روم" (168 مليون يورو) على الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن بين السلع الأمريكية، التي قد تخضع لرسوم الاتحاد الأوروبي أيضًا المرايا الخلفية للمركبات، حيث جاء 60% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية (491 مليون يورو). 60% أخرى جاءت من الفودكا في قارورات أكبر من 2 لتر (11 مليون) و53% من المكسرات (2.4 مليار).
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