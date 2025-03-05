https://sarabic.ae/20250305/الخارجية-الكندية-لن-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-الرسوم-الجمركية-على-حساب-مصالحنا-1098423913.html
الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا
الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الخميس، إن كندا والولايات المتحدة تواصلان مناقشة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بين البلدين، لكن أوتاوا لن... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T23:41+0000
2025-03-05T23:41+0000
2025-03-05T23:41+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر مخصص لـ"العلاقات بين البلدين" أن "المفاوضات جارية، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ورئيس الوزراء (الكندي جاستن) ترودو للتوصل إلى اتفاق... ولكن دعوني أن أكون صريحة - لن نتفاوض أبدًا على حسابنا الخاص".وأضافت جولي أنها أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما اتصل ترودو بترامب الأربعاء، واتصل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمناقشة قضية الرسوم الجمركية على الواردات.وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250304/كندا-ترد-على-ترامب-وتفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-السلع-الأمريكية-بدءا-من-اليوم-1098373459.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الخميس، إن كندا والولايات المتحدة تواصلان مناقشة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بين البلدين، لكن أوتاوا لن تتفاوض على حساب مصالحها.
واشنطن - سبوتنيك
. وأضافت في مؤتمر مخصص لـ"العلاقات بين البلدين" أن "المفاوضات جارية، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ورئيس الوزراء (الكندي جاستن) ترودو للتوصل إلى اتفاق... ولكن دعوني أن أكون صريحة - لن نتفاوض أبدًا على حسابنا الخاص".
وأضافت جولي أنها أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما اتصل ترودو بترامب الأربعاء، واتصل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمناقشة قضية الرسوم الجمركية على الواردات.
وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك
وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.