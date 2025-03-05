الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
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البرنامج المسائي
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
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بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250305/الخارجية-الكندية-لن-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-الرسوم-الجمركية-على-حساب-مصالحنا-1098423913.html
الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا
الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الخميس، إن كندا والولايات المتحدة تواصلان مناقشة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بين البلدين، لكن أوتاوا لن... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T23:41+0000
2025-03-05T23:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر مخصص لـ"العلاقات بين البلدين" أن "المفاوضات جارية، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ورئيس الوزراء (الكندي جاستن) ترودو للتوصل إلى اتفاق... ولكن دعوني أن أكون صريحة - لن نتفاوض أبدًا على حسابنا الخاص".وأضافت جولي أنها أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما اتصل ترودو بترامب الأربعاء، واتصل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمناقشة قضية الرسوم الجمركية على الواردات.وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250304/كندا-ترد-على-ترامب-وتفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-السلع-الأمريكية-بدءا-من-اليوم-1098373459.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا

23:41 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الخميس، إن كندا والولايات المتحدة تواصلان مناقشة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بين البلدين، لكن أوتاوا لن تتفاوض على حساب مصالحها.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر مخصص لـ"العلاقات بين البلدين" أن "المفاوضات جارية، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ورئيس الوزراء (الكندي جاستن) ترودو للتوصل إلى اتفاق... ولكن دعوني أن أكون صريحة - لن نتفاوض أبدًا على حسابنا الخاص".
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
كندا ترد على ترامب وتفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية بدءا من اليوم
أمس, 10:08 GMT
وأضافت جولي أنها أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما اتصل ترودو بترامب الأربعاء، واتصل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمناقشة قضية الرسوم الجمركية على الواردات.
وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
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