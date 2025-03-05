https://sarabic.ae/20250305/الخارجية-الكندية-لن-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-الرسوم-الجمركية-على-حساب-مصالحنا-1098423913.html

الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا

الخارجية الكندية: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على حساب مصالحنا

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الخميس، إن كندا والولايات المتحدة تواصلان مناقشة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بين البلدين، لكن أوتاوا لن... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T23:41+0000

2025-03-05T23:41+0000

2025-03-05T23:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار كندا

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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر مخصص لـ"العلاقات بين البلدين" أن "المفاوضات جارية، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ورئيس الوزراء (الكندي جاستن) ترودو للتوصل إلى اتفاق... ولكن دعوني أن أكون صريحة - لن نتفاوض أبدًا على حسابنا الخاص".وأضافت جولي أنها أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما اتصل ترودو بترامب الأربعاء، واتصل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمناقشة قضية الرسوم الجمركية على الواردات.وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250304/كندا-ترد-على-ترامب-وتفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-السلع-الأمريكية-بدءا-من-اليوم-1098373459.html

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