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https://sarabic.ae/20250304/كندا-ترد-على-ترامب-وتفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-السلع-الأمريكية-بدءا-من-اليوم-1098373459.html
كندا ترد على ترامب وتفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية بدءا من اليوم
كندا ترد على ترامب وتفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية بدءا من اليوم
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الأمريكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إذا مضت إدارة الرئيس الأمريكي... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T10:08+0000
2025-03-04T10:08+0000
أخبار كندا
جاستن ترودو
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
العالم
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وأوضح ترودو أنه "إذا دخلت الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ الليلة، فسترد كندا، اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا، بتعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليار دولار أمريكي)".وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، قد ذكرت أمس الاثنين، أن كندا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور، قائلة: "نحن نعلم أن هذا تهديد وجودي لنا. هناك الآلاف من الوظائف في كندا في خطر، ومستعدون إذا قررت الولايات المتحدة شن حربها التجارية".ووقع ترامب، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، مرسوما لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، مع زيادة التعريفة بنسبة 10 في المئة على منتجات الطاقة الكندية، غير أنه في 3 فبراير أعلن تأجيل التعريفات الإضافية على البضائع من المكسيك وكندا لمدة شهر واحد، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض، لتدخل الرسوم المعنية حيز التنفيد، اليوم الواقع 4 مارس/ آذار.وتشكل الولايات المتحدة سوقا تجارية مهمة بالنسبة لكل من الصين وكندا والمكسيك، بينما يرجح تأثر جارتي واشنطن (كندا والمكسيك) أكثر من تأثير هذه الزيادة على الصين، التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
https://sarabic.ae/20250304/ردا-على-ترامب-الصين-تفرض-رسوما-جمركية-إضافية-على-منتجات-أمريكية-1098367208.html
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أخبار كندا, جاستن ترودو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم
أخبار كندا, جاستن ترودو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم

كندا ترد على ترامب وتفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية بدءا من اليوم

10:08 GMT 04.03.2025
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الأمريكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إذا مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض تعريفاتها المقررة على المنتجات الكندية.
وأوضح ترودو أنه "إذا دخلت الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ الليلة، فسترد كندا، اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا، بتعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليار دولار أمريكي)".
سفن تابعة لقوات البحرية الصينية تصل ميناء سان دييغة بكاليفورنيا، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
ردا على ترامب... الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية
06:19 GMT
وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، قد ذكرت أمس الاثنين، أن كندا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور، قائلة: "نحن نعلم أن هذا تهديد وجودي لنا. هناك الآلاف من الوظائف في كندا في خطر، ومستعدون إذا قررت الولايات المتحدة شن حربها التجارية".
ووقع ترامب، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، مرسوما لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، مع زيادة التعريفة بنسبة 10 في المئة على منتجات الطاقة الكندية، غير أنه في 3 فبراير أعلن تأجيل التعريفات الإضافية على البضائع من المكسيك وكندا لمدة شهر واحد، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض، لتدخل الرسوم المعنية حيز التنفيد، اليوم الواقع 4 مارس/ آذار.
وتشكل الولايات المتحدة سوقا تجارية مهمة بالنسبة لكل من الصين وكندا والمكسيك، بينما يرجح تأثر جارتي واشنطن (كندا والمكسيك) أكثر من تأثير هذه الزيادة على الصين، التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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