https://sarabic.ae/20250304/ردا-على-ترامب-الصين-تفرض-رسوما-جمركية-إضافية-على-منتجات-أمريكية-1098367208.html

ردا على ترامب... الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية

ردا على ترامب... الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن فرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الأمريكية بدءًا من 10 مارس/ آذار الجاري. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T06:19+0000

2025-03-04T06:19+0000

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وأفادت وزارة المالية الصينية، بأنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرسوم شملت 15% على القمح و10% على اللحوم البقرية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن "بكين رفعت دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية".وأكدت التجارة الصينية، في بيان لها، أن "الصين ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستحافظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام التجاري والاقتصادي الدولي".وأشار البيان إلى أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض التعاون التجاري والاقتصادي بين بكين وواشنطن، قائلة: إن "الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب التي اتخذتها أمريكا تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض أساس التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وأمريكا، والصين تعرب عن استيائها الشديد وتعارضها بشدة".كما أعلنت وزارة التجارة، أن بكين أدرجت 15 شركة أمريكية ضمن قائمة مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى حظر استيراد أجهزة التسلسل الجيني لشركة "إيلومينا" الأمريكية.وأفاد البيت الأبيض، أمس الاثنين، بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%، مبررا ذلك بما وصفه بإخفاق بكين في الحد من الاتجار بمادة الفنتانيل.وأكد ترامب، في الوقت نفسه، أنه "لم يعد هناك مجال أمام كندا والمكسيك لتفادي زيادات جمركية مماثلة"، عقب تعليق مؤقت في شباط/فبراير الماضي.وتشكل الولايات المتحدة سوقا تجارية مهمة بالنسبة لكل من الصين وكندا والمكسيك، بينما يرجح تأثر جارتي واشنطن (كندا والمكسيك) أكثر من تأثير هذه الزيادة على الصين، التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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