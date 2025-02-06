https://sarabic.ae/20250206/ترامب-يفرض-عقوبات-تستهدف-شحن-النفط-الإيراني-إلى-الصين-1097546366.html
ترامب يفرض عقوبات تستهدف شحن النفط الإيراني إلى الصين
ترامب يفرض عقوبات تستهدف شحن النفط الإيراني إلى الصين
سبوتنيك عربي
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة عقوبات جديدة تستهدف عمليات الشحن، التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T18:46+0000
2025-02-06T18:46+0000
2025-02-06T18:46+0000
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وذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، فرض تلك العقوبات.ويأتي ذلك بعدما أصدر ترامب، تعليمات لإدارته بممارسة سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على إبرام اتفاق نووي جديد.وتهدف تلك العقوبات إلى حرمان إيران من أي موارد مالية من مبيعات النفط، بوقف جميع الصادرات الإيرانية منه، بصورة تسهم في جهود منعها من امتلاك سلاح نووي، حسبما ترى إدارة ترامب.وتمثل هذه العقوبات أول إجراء تتخذه إدارة ترامب، فيما يتعلق بالعقوبات ضد طهران، بهدف حرمانها من أي موارد مالية يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية.وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تكون تابعة للكيانات والأفراد المستهدفين، كما تتضمن حظر التعامل معها من قبل الأمريكيين.ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سياسة "الضغوط القصوى"، التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد إيران، بـ"الفاشلة"، مؤكدًا أن "الأشخاص الأذكياء يختارون العقلانية القصوى، بدلا من سياسة الضغوط القصوى".
https://sarabic.ae/20250205/ترامب-يغازل-إيران-في-دعوة-إلى-التعاون-من-أجل-اتفاق-نووي-تاريخي-1097501850.html
https://sarabic.ae/20250206/إيران-ترد-على-قرار-ترامب-بشأن-إعادة-فرض-العقوبات-القصوى-عليها-1097521736.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يفرض عقوبات تستهدف شحن النفط الإيراني إلى الصين
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة عقوبات جديدة تستهدف عمليات الشحن، التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين.
وذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، فرض تلك العقوبات.
ويأتي ذلك بعدما أصدر ترامب، تعليمات لإدارته بممارسة سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على إبرام اتفاق نووي جديد.
وتهدف تلك العقوبات إلى حرمان إيران من أي موارد مالية من مبيعات النفط، بوقف جميع الصادرات الإيرانية
منه، بصورة تسهم في جهود منعها من امتلاك سلاح نووي، حسبما ترى إدارة ترامب.
وتمثل هذه العقوبات أول إجراء تتخذه إدارة ترامب، فيما يتعلق بالعقوبات ضد طهران، بهدف حرمانها من أي موارد مالية يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية
.
وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تكون تابعة للكيانات والأفراد المستهدفين، كما تتضمن حظر التعامل معها من قبل الأمريكيين.
ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سياسة "الضغوط القصوى
"، التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد إيران، بـ"الفاشلة"، مؤكدًا أن "الأشخاص الأذكياء يختارون العقلانية القصوى، بدلا من سياسة الضغوط القصوى".