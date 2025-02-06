https://sarabic.ae/20250206/قائد-بحرية-الحرس-الثوري-يتحدث-عن-أكبر-مشروع-عسكري-بحري-في-إيران-فيديو-1097526569.html

قائد بحرية الحرس الثوري يتحدث عن أكبر مشروع عسكري بحري في إيران... فيديو

قائد بحرية الحرس الثوري يتحدث عن أكبر مشروع عسكري بحري في إيران... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "انضمام حاملة الطائرات المسيرة "الشهيد باقري" إلى أسطول القوة البحرية يُعدّ خطوة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T08:56+0000

2025-02-06T08:56+0000

2025-02-06T08:56+0000

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وقال تنكسيري، خلال مراسم انضمام حاملة الطائرات المسيرة "الشهيد باقري" إلى القوة البحرية للحرس الثوري، إن هذا "أكبر مشروع عسكري بحري بعد انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أنها تُعدّ منصة بحرية متحركة لتنفيذ مهام الطائرات المسيرة والمروحيات في المحيطات، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن انضمام هذه السفينة إلى الأسطول البحري للحرس الثوري يُمثل خطوة استراتيجية في تعزيز القدرة الدفاعية والردعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه البعيدة، وحماية الأمن والمصالح الوطنية، مشيرا إلى أن هذه "السفينة تم بناؤها خلال عامين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن انضمام حاملة المسيرات "الشهيد بهمن باقري" إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية التابعة له في منطقة الخليج.وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن إعلان الحرس الثوري جاء تحت رعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي.وأكدت أن البارجة حاملة المسيرات تحمل اسم "الشهيد باقري"، ويبلغ طولها 240 مترا وارتفاعها 21 مترا، ومزودة بطائرات عمودية وصواريخ ومسيرات ومصعد لتناقل الطائرات العمودية، وتسَعُ 60 مسيرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ".وتملك البارجة إمكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الإلكترونية وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع، فضلا عن كونها مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من نوع "نور"، ومنصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن.ويتراوح المدى العملاني لهذه الصواريخ الإيرانية حسب نوع الصواريخ المركبة بين 750 - 2000 كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة، حيث أفادت الوكالة الإيرانية أن البارجة الجديدة بإمكانها تعزيز موقع البلاد بوصفها قوة فوق إقليمية.ويمكن للبوارج الحاملة للطائرات المسيرات العمل كقاعدة عائمة لعمليات المسيرات، وتشتمل على مهمات الرصد والاستكشاف وجمع المعطيات والهجمات الهادفة.ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت البحرية الإيرانية، انضمام أول مدمرة استخباراتية في البلاد إلى منظومة القتال البحرية، والتي تحمل اسم "زاغروس".وشهدت الفعالية حضور وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني، وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة.وتعد المدمرة "زاغروس" من الفئات الجديدة في منظومة السفن البحرية الإيرانية، وهي نتاج عمل المتخصصين في البحرية، وصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات القائمة على المعرفة، بحسب الوكالة.

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