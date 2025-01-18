https://sarabic.ae/20250118/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-قاعدة-بحرية-استراتيجية-تحت-الأرض-فيديو-1096917677.html
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة بحرية استراتيجية تحت الأرض... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة بحرية استراتيجية تحت الأرض... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن قاعدة استراتيجية خاصة، تقع في أعماق الأرض. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T19:14+0000
2025-01-18T19:14+0000
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وتم إزاحة الستار اليوم، عن إحدى المدن العائمة الخاصة بالبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور قائده العام، اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الجنرال علي رضا تنغسيري.وفي حفل الكشف عن القاعدة البحرية الاستراتيجية، ألقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمة قال فيها: "المجمع الذي زرناه اليوم مع القائد الموقر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو أحد المجمعات العديدة التي تحتوي على أنظمة السفن الهجومية والصواريخ وزراعات الألغام التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد أن "عدد المعدات والأنظمة المتقدمة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سيستمر في الزيادة بالمستقبل".كما أكد اللواء حسين سلامي أن "القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قادرة اليوم على إنشاء طبقات دفاع متعددة".كما يمكن رؤية ذلك في اللقطات التي بثها التلفزيون الوطني الإيراني، اليوم السبت، فإن القاعدة تحت الأرض تضم زوارق عالية السرعة وألغامًا بحرية.كما أنه يمكن رؤية الزوارق القتالية المخزنة داخل القاعدة تحت الأرض التابعة للبحرية، وهي مجهزة بصواريخ "كروز"، فضلا عن سفن قتالية مخزنة في القاعدة، متخصصة في استهداف السفن الحربية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250110/بحضور-القائد-الحرس-الثوري-يكشف-لأول-مرة-عن-مدينة-صاروخية-تحت-الأرض-1096669555.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة بحرية استراتيجية تحت الأرض... فيديو
كشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن قاعدة استراتيجية خاصة، تقع في أعماق الأرض.
وتم إزاحة الستار اليوم، عن إحدى المدن العائمة الخاصة بالبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور قائده العام، اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الجنرال علي رضا تنغسيري.
وفي حفل الكشف عن القاعدة البحرية الاستراتيجية، ألقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمة قال فيها: "المجمع الذي زرناه اليوم مع القائد الموقر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو أحد المجمعات العديدة التي تحتوي على أنظمة السفن الهجومية والصواريخ وزراعات الألغام التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف اللواء سلامي: "على الرغم من أن هذا المجمع الذي تراه الأمة الإيرانية العزيزة اليوم هو في حد ذاته مجمع رائع ومتميز، إلا أنه جزء صغير منه مقارنة بإجمالي القوة الدفاعية للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".
وأكد أن "عدد المعدات والأنظمة المتقدمة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سيستمر في الزيادة بالمستقبل".
كما أكد اللواء حسين سلامي أن "القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قادرة اليوم على إنشاء طبقات دفاع متعددة".
كما يمكن رؤية ذلك في اللقطات التي بثها التلفزيون الوطني الإيراني، اليوم السبت، فإن القاعدة تحت الأرض تضم زوارق عالية السرعة وألغامًا بحرية.
كما أنه يمكن رؤية الزوارق القتالية المخزنة داخل القاعدة تحت الأرض التابعة للبحرية، وهي مجهزة بصواريخ "كروز"، فضلا عن سفن قتالية مخزنة في القاعدة، متخصصة في استهداف السفن الحربية الأمريكية.