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https://sarabic.ae/20250110/بحضور-القائد-الحرس-الثوري-يكشف-لأول-مرة-عن-مدينة-صاروخية-تحت-الأرض-1096669555.html
بحضور القائد.. الحرس الثوري يكشف لأول مرة عن مدينة صاروخية تحت الأرض
بحضور القائد.. الحرس الثوري يكشف لأول مرة عن مدينة صاروخية تحت الأرض
سبوتنيك عربي
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، ولأول مرة عن صور لجزء من إحدى المدن الصاروخية تحت الأرض، التابعة لقوات الجوفضائية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T21:22+0000
2025-01-10T21:22+0000
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وتضم هذه القاعدة صواريخ استراتيجية، مثل "عماد" و"قدر" و"قيام"، والتي تُعد واحدة من مئات القواعد المماثلة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتم الكشف عن المدينة الصاروخية تحت الأرض، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، والذي أكد خلال زيارته على الجاهزية العالية لهذه المنشآت، مشيرا إلى التطور المستمر في القدرات الصاروخية الإيرانية، سواء من حيث الكفاءة أو العدد.ولفتت "تسنيم" إلى أن القاعدة الصاروخية تحت الأرض، تُعد جزءا صغيرا مما تم عرضه للإعلام، إذ بقي نحو 90% من القاعدة بعيدا عن أعين الكاميرات.كما أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال زيارته اليوم الجمعة، بقدرة هذه القواعد على تجاوز الأنظمة الدفاعية المعادية، مستذكرا نجاح عملية "الوعد الصادق 2" التي استهدفت قاعدة "نفتيم" الجوية الإسرائيلية.وأضاف سلامي أن إيران تُضيف يوميا أنظمة صاروخية جديدة إلى مخزونها، مؤكدا أن تطور القوة الصاروخية الإيرانية سيستمر ليظهر بوضوح في المستقبل القريب.وكان قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد شيخيان، أعلن عن قرب اختبار وإزاحة الستار عن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية مصنعة محليا.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن القائد العسكري الإيراني قوله بأن المنظومة المنتظرة ستُحدث تغييرات كبيرة في المجال العسكري وفي حسابات الدول المعادية.وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، صرح الاثنين الماضي، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250110/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إيران-لا-تُهزم-وشعبنا-يطالبنا-بتنفيذ-الوعد-الصادق-3-1096656824.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

بحضور القائد.. الحرس الثوري يكشف لأول مرة عن مدينة صاروخية تحت الأرض

21:22 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، ولأول مرة عن صور لجزء من إحدى المدن الصاروخية تحت الأرض، التابعة لقوات الجوفضائية.
وتضم هذه القاعدة صواريخ استراتيجية، مثل "عماد" و"قدر" و"قيام"، والتي تُعد واحدة من مئات القواعد المماثلة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتم الكشف عن المدينة الصاروخية تحت الأرض، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، والذي أكد خلال زيارته على الجاهزية العالية لهذه المنشآت، مشيرا إلى التطور المستمر في القدرات الصاروخية الإيرانية، سواء من حيث الكفاءة أو العدد.
ولفتت "تسنيم" إلى أن القاعدة الصاروخية تحت الأرض، تُعد جزءا صغيرا مما تم عرضه للإعلام، إذ بقي نحو 90% من القاعدة بعيدا عن أعين الكاميرات.
كما أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال زيارته اليوم الجمعة، بقدرة هذه القواعد على تجاوز الأنظمة الدفاعية المعادية، مستذكرا نجاح عملية "الوعد الصادق 2" التي استهدفت قاعدة "نفتيم" الجوية الإسرائيلية.
وأضاف سلامي أن إيران تُضيف يوميا أنظمة صاروخية جديدة إلى مخزونها، مؤكدا أن تطور القوة الصاروخية الإيرانية سيستمر ليظهر بوضوح في المستقبل القريب.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران لا تُهزم وشعبنا يطالبنا بتنفيذ "الوعد الصادق 3"
12:53 GMT
وكان قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد شيخيان، أعلن عن قرب اختبار وإزاحة الستار عن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية مصنعة محليا.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن القائد العسكري الإيراني قوله بأن المنظومة المنتظرة ستُحدث تغييرات كبيرة في المجال العسكري وفي حسابات الدول المعادية.
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، صرح الاثنين الماضي، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.
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