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الحرس الثوري الإيراني: سماء إسرائيل مفتوحة أمامنا
الحرس الثوري الإيراني: سماء إسرائيل مفتوحة أمامنا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، اليوم الاثنين، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T13:23+0000
2025-01-06T13:23+0000
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ونقلت وكالة أنباء "مشرق" الإيرانية، عن نائيني، تصريحات جاءت بالتزامن مع مناورات "الرسول الأعظم 19"، أكد خلالها أنه "سيتم الكشف عن مدن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري، وسيتم أيضًا الكشف عن مدينتين تحت الأرض للصواريخ ومدن عائمة في جنوب البلاد".وأضاف نائيني، قائلا إن "الشعب الإيراني الأبي، بالاعتماد على هويته الدينية والوطنية، هو الأفضل في مواجهة التهديدات وإحباط مختلف الفتن في تاريخه الممتد لـ46 عامًا. في الأسابيع الأخيرة، وبسبب التطورات الجديدة في المنطقة، تشكلت لدى العدو نشوة زائفة وإدراك خاطئ، وسعى العدو إلى وصف التطورات الجارية بأنها تضعف إيران، لكننا نعرف الحقيقة".وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "إيران مستعدة تمامًا لمعارك كبيرة ومعقدة بأي حجم منذ فترة طويلة، نحن نعتمد على القوة الإلهية وقوتنا الذاتية وقوة الردع الشعبية، وقد تجاوزنا مواجهة الحرب الأمنية والثقافية وأنواع الفتن الخطيرة".وأشار إلى أن "العدو لم يتفوق علينا في أي معركة ولم نتلقَ أي هزيمة استخبارية من العدو، ويقوم العدو بصناعة روايات لتعويض هزائمه من إيران، ويثبط الروح الوطنية. العدو يشكك كل يوم للتأثير على الإرادة والروح الوطنية".وأردف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "نقول للأعداء إننا مستعدون وقادرون على التحرك في الوقت المناسب ولسنا ممن يترددون. سنغير إدراك وحسابات العدو. مناورات اقتدار "الرسول الأعظم 19" هي مناورات سنوية معتمدة للحرس الثوري وجزء من مجموعة المناورات المعتمدة للقوات المسلحة".ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، عن بقائي، تصريحات قال فيها، إن "التهديد ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين"، مطالبًا مجلس الأمن بالتدخل ومحاسبة الحكومة الأمريكية.واعتبر، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أن "تصريحات سوليفان تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران".
https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-تقارير-بشأن-اتفاقها-مع-مصر-على-إعادة-فتح-سفارتيهما-خلال-6-أشهر-1096526728.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني: سماء إسرائيل مفتوحة أمامنا

13:23 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، اليوم الاثنين، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.
ونقلت وكالة أنباء "مشرق" الإيرانية، عن نائيني، تصريحات جاءت بالتزامن مع مناورات "الرسول الأعظم 19"، أكد خلالها أنه "سيتم الكشف عن مدن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري، وسيتم أيضًا الكشف عن مدينتين تحت الأرض للصواريخ ومدن عائمة في جنوب البلاد".
وأضاف نائيني، قائلا إن "الشعب الإيراني الأبي، بالاعتماد على هويته الدينية والوطنية، هو الأفضل في مواجهة التهديدات وإحباط مختلف الفتن في تاريخه الممتد لـ46 عامًا. في الأسابيع الأخيرة، وبسبب التطورات الجديدة في المنطقة، تشكلت لدى العدو نشوة زائفة وإدراك خاطئ، وسعى العدو إلى وصف التطورات الجارية بأنها تضعف إيران، لكننا نعرف الحقيقة".
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وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "إيران مستعدة تمامًا لمعارك كبيرة ومعقدة بأي حجم منذ فترة طويلة، نحن نعتمد على القوة الإلهية وقوتنا الذاتية وقوة الردع الشعبية، وقد تجاوزنا مواجهة الحرب الأمنية والثقافية وأنواع الفتن الخطيرة".
وقال نائيني: "عمليات "الوعد الصادق" كانت جزءًا صغيرًا من قوتنا التي لا تنضب، ويعلم العدو أن السماء فوق الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لنا، ويمكننا أن نتحرك بحجم أكبر ودقة وسرعة وتدمير أكبر. إن قوة ومعدل إنتاج أسلحتنا وصواريخنا يزداد يومًا بعد يوم من حيث الكم والمهارة والتصميم".
وأشار إلى أن "العدو لم يتفوق علينا في أي معركة ولم نتلقَ أي هزيمة استخبارية من العدو، ويقوم العدو بصناعة روايات لتعويض هزائمه من إيران، ويثبط الروح الوطنية. العدو يشكك كل يوم للتأثير على الإرادة والروح الوطنية".
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وأردف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "نقول للأعداء إننا مستعدون وقادرون على التحرك في الوقت المناسب ولسنا ممن يترددون. سنغير إدراك وحسابات العدو. مناورات اقتدار "الرسول الأعظم 19" هي مناورات سنوية معتمدة للحرس الثوري وجزء من مجموعة المناورات المعتمدة للقوات المسلحة".
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن "التهديد باستخدام القوة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".
ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، عن بقائي، تصريحات قال فيها، إن "التهديد ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين"، مطالبًا مجلس الأمن بالتدخل ومحاسبة الحكومة الأمريكية.
واعتبر، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أن "تصريحات سوليفان تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران".
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