https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-تقارير-بشأن-اتفاقها-مع-مصر-على-إعادة-فتح-سفارتيهما-خلال-6-أشهر-1096526728.html

إيران ترد على تقارير بشأن اتفاقها مع مصر على إعادة فتح سفارتيهما خلال 6 أشهر

إيران ترد على تقارير بشأن اتفاقها مع مصر على إعادة فتح سفارتيهما خلال 6 أشهر

سبوتنيك عربي

ردت إيران، اليوم الاثنين، على تقارير متداولة بشأن اتفاق بينها ومصر خلال لقاء رئيسي البلدين، على إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والقاهرة في غضون الأشهر الستة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T12:13+0000

2025-01-06T12:13+0000

2025-01-06T12:13+0000

إيران

أخبار إيران

مصر

أخبار مصر الآن

البحرين

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "نهج إيران لتوسیع العلاقات مع الجیران یشمل کافة دول المنطقة"، مؤکدا أن "الجهود الرامية لتوسیع العلاقات مع مصر والبحرین مستمرة، وهذا الموضوع علی جدول أعمال الجانبین، ونأمل أن یثمر عن نتیجة بأسرع وقت"، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول زيارة رسمية إلى مصر، لحضور قمة مجموعة دول الثماني النامية "دي 8"، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقاهرة منذ 11 عاما.وخلال لقائهما بالقاهرة، أعرب بزشكيان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤلهما بالخطوات الأخيرة التي اتخذت لتحسين العلاقات الثنائية بين طهران ومصر، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بشكل كامل.وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة.وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين": "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.

https://sarabic.ae/20241220/وزير-الخارجية-الإيراني-يوجه-رسالة-لطيفة-بالعربية-إلى-الشعب-المصري-1096028419.html

https://sarabic.ae/20241121/إيران-تعلن-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-البحرين-1095071819.html

إيران

أخبار إيران

مصر

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي