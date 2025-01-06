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https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-تقارير-بشأن-اتفاقها-مع-مصر-على-إعادة-فتح-سفارتيهما-خلال-6-أشهر-1096526728.html
إيران ترد على تقارير بشأن اتفاقها مع مصر على إعادة فتح سفارتيهما خلال 6 أشهر
إيران ترد على تقارير بشأن اتفاقها مع مصر على إعادة فتح سفارتيهما خلال 6 أشهر
سبوتنيك عربي
ردت إيران، اليوم الاثنين، على تقارير متداولة بشأن اتفاق بينها ومصر خلال لقاء رئيسي البلدين، على إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والقاهرة في غضون الأشهر الستة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T12:13+0000
2025-01-06T12:13+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "نهج إيران لتوسیع العلاقات مع الجیران یشمل کافة دول المنطقة"، مؤکدا أن "الجهود الرامية لتوسیع العلاقات مع مصر والبحرین مستمرة، وهذا الموضوع علی جدول أعمال الجانبین، ونأمل أن یثمر عن نتیجة بأسرع وقت"، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول زيارة رسمية إلى مصر، لحضور قمة مجموعة دول الثماني النامية "دي 8"، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقاهرة منذ 11 عاما.وخلال لقائهما بالقاهرة، أعرب بزشكيان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤلهما بالخطوات الأخيرة التي اتخذت لتحسين العلاقات الثنائية بين طهران ومصر، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بشكل كامل.وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة.وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين": "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
https://sarabic.ae/20241220/وزير-الخارجية-الإيراني-يوجه-رسالة-لطيفة-بالعربية-إلى-الشعب-المصري-1096028419.html
https://sarabic.ae/20241121/إيران-تعلن-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-البحرين-1095071819.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران ترد على تقارير بشأن اتفاقها مع مصر على إعادة فتح سفارتيهما خلال 6 أشهر

12:13 GMT 06.01.2025
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
© AP Photo
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ردت إيران، اليوم الاثنين، على تقارير متداولة بشأن اتفاق بينها ومصر خلال لقاء رئيسي البلدين، على إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والقاهرة في غضون الأشهر الستة المقبلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "نهج إيران لتوسیع العلاقات مع الجیران یشمل کافة دول المنطقة"، مؤکدا أن "الجهود الرامية لتوسیع العلاقات مع مصر والبحرین مستمرة، وهذا الموضوع علی جدول أعمال الجانبین، ونأمل أن یثمر عن نتیجة بأسرع وقت"، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول زيارة رسمية إلى مصر، لحضور قمة مجموعة دول الثماني النامية "دي 8"، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقاهرة منذ 11 عاما.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة "لطيفة" بالعربية إلى الشعب المصري
20 ديسمبر 2024, 21:13 GMT
وخلال لقائهما بالقاهرة، أعرب بزشكيان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤلهما بالخطوات الأخيرة التي اتخذت لتحسين العلاقات الثنائية بين طهران ومصر، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بشكل كامل.
وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
إيران تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
21 نوفمبر 2024, 21:07 GMT
وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة.
وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين": "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
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