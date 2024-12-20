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https://sarabic.ae/20241220/وزير-الخارجية-الإيراني-يوجه-رسالة-لطيفة-بالعربية-إلى-الشعب-المصري-1096028419.html
وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة "لطيفة" بالعربية إلى الشعب المصري
وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة "لطيفة" بالعربية إلى الشعب المصري
سبوتنيك عربي
وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، رسالة باللغة العربية إلى الشعب المصري، بعد زيارته لعدد من المعالم الدينية والتاريخية في القاهرة. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-20T21:13+0000
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وأكد عراقجي في تغريدة بالعربية عبر منصة "إكس"، أن "مصر وإيران حكومة وشعبا تجمعهما هوية وثقافة مشتركة، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، والتي ترسّخت بمجيء نبي الرحمة الهادي البشير، النبي محمد، وما فرّقته المسافات جمعه حب آل البيت، إذ وحّد البلدان وترسخ بداخلهما حب آل البيت وتبجيلهما وتكريمهما لهم".وواصل عراقجي: "تشرفت وكان من حظي السعيد أن أزور في صباح أمس الخمیس الأماكن المذهبية والتاريخية في القاهرة، وفي مقدمتها مسجد سيدنا الحسين، ومسجد أخته السيدة زينب، فضلا عن مسجد السيدة نفيسة، كما زُرتُ أيضا مسجد الباشا محمد علي وضريحه هو وابنه البار إبراهيم، إذ تزين ضريحهما بأبيات شعر بالفارسية على أيدي خطاط إيراني (سنکلاخ) يعود تاريخها إلى 1262 هجريا، ولا ينسى التاريخ دور محمد علي باشا، فهو من ينسب إليه تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في مصر".وختم الدبلوماسي الإيراني البارز، عباس عراقجي، رسالته للمصريين بعبارة "أشوفكم على خير".وحرص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، على إجراء زيارة لعدد من المواقع الدينية والتاريخية في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش حضوره قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.وزار عراقجي جامع محمد علي باشا، الذي يتواجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وأمر بإنشائه محمد علي عام 1265هـ/ 1848م، وتعتبر مئذنتا الجامع هما الأعلى بمصر، إذ يبلغ ارتفاع كل منهما 84 مترا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".كما شملت جولة وزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى مسجدي السيدة زينب والسيدة نفيسة العريقين، اللذان تم تجديدهما خلال العام الحالي 2024.وتواجد عراقجي في القاهرة، ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي 8).واستضافت مصر، أمس الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، كما حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوة من مصر.وتأسست مجموعة دول الثماني النامية في عام 1997 بمدينة إسطنبول التركية، بغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها 8 دول، هي تركيا ومصر وإيران وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان ونيجيريا.
https://sarabic.ae/20241220/بزشكيان-يوجه-رسالة-إلى-السيسي-بعد-أول-زيارة-له-إلى-مصر-1096018383.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة "لطيفة" بالعربية إلى الشعب المصري

21:13 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، رسالة باللغة العربية إلى الشعب المصري، بعد زيارته لعدد من المعالم الدينية والتاريخية في القاهرة.
وأكد عراقجي في تغريدة بالعربية عبر منصة "إكس"، أن "مصر وإيران حكومة وشعبا تجمعهما هوية وثقافة مشتركة، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، والتي ترسّخت بمجيء نبي الرحمة الهادي البشير، النبي محمد، وما فرّقته المسافات جمعه حب آل البيت، إذ وحّد البلدان وترسخ بداخلهما حب آل البيت وتبجيلهما وتكريمهما لهم".
وواصل عراقجي: "تشرفت وكان من حظي السعيد أن أزور في صباح أمس الخمیس الأماكن المذهبية والتاريخية في القاهرة، وفي مقدمتها مسجد سيدنا الحسين، ومسجد أخته السيدة زينب، فضلا عن مسجد السيدة نفيسة، كما زُرتُ أيضا مسجد الباشا محمد علي وضريحه هو وابنه البار إبراهيم، إذ تزين ضريحهما بأبيات شعر بالفارسية على أيدي خطاط إيراني (سنکلاخ) يعود تاريخها إلى 1262 هجريا، ولا ينسى التاريخ دور محمد علي باشا، فهو من ينسب إليه تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في مصر".

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تغريدته أن "الكلام مع الشعب المصري حفر ذكرى أعترف بها بصدق؛ كذلك لا عجب أن أديب نوبل، نجيب محفوظ، وجد ضالته في الصورة الذهنية للإيرانيين تجاه كافة المسلمين وأبناء الإنسانية في بيت حافظ الشيرازي: ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما آبِروی خوبی از چاه زَنَخدان شما ضياء وجهك هو أصل نور الحسن وطابع حسنك هو أصل ماء الجمال".

وختم الدبلوماسي الإيراني البارز، عباس عراقجي، رسالته للمصريين بعبارة "أشوفكم على خير".
وحرص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، على إجراء زيارة لعدد من المواقع الدينية والتاريخية في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش حضوره قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.
وزار عراقجي جامع محمد علي باشا، الذي يتواجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وأمر بإنشائه محمد علي عام 1265هـ/ 1848م، وتعتبر مئذنتا الجامع هما الأعلى بمصر، إذ يبلغ ارتفاع كل منهما 84 مترا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
كما شملت جولة وزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى مسجدي السيدة زينب والسيدة نفيسة العريقين، اللذان تم تجديدهما خلال العام الحالي 2024.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
بزشكيان يوجه رسالة إلى السيسي بعد أول زيارة له إلى مصر
14:41 GMT
وتواجد عراقجي في القاهرة، ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي 8).
واستضافت مصر، أمس الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، كما حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوة من مصر.
وتأسست مجموعة دول الثماني النامية في عام 1997 بمدينة إسطنبول التركية، بغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها 8 دول، هي تركيا ومصر وإيران وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان ونيجيريا.
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