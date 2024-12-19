https://sarabic.ae/20241219/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-معالم-دينية-وتاريخية-في-القاهرة-صور-1095989295.html

وزير الخارجية الإيراني يزور معالم دينية وتاريخية في القاهرة.. صور

وزير الخارجية الإيراني يزور معالم دينية وتاريخية في القاهرة.. صور

سبوتنيك عربي

حرص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، على إجراء زيارة لعدد من المواقع الدينية والتاريخية في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش حضوره قمة مجموعة... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

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وزار عراقجي جامع محمد علي باشا، الذي يتواجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وأمر بإنشائه محمد علي عام 1265هـ/ 1848م، وتعتبر مئذنتا الجامع هما الأعلى بمصر، إذ يبلغ ارتفاع كل منهما 84 مترا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".كما شملت جولة وزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى مسجدي السيدة زينب والسيدة نفيسة العريقين، اللذان تم تجديدهما خلال العام الحالي 2024.ويتواجد عراقجي في القاهرة، ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي 8).وكان وزير الخارجية الإيراني قدالتقى نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، على هامش قمة منظمة الدول الإسلامية النامية (دي 8)، وأكد على أهمية تضامن الدول الإسلامية الكبرى لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا، والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "استعرض وزيرا خارجية إيران وتركيا، آخر التطورات في سوريا، مع التركيز على آخر الأوضاع في غزة، ومواصلة النظام الصهيوني جرائمه ضد فلسطين ولبنان، وخاصة خلال استهداف البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية لسوريا، وأكدا على ضرورة التضامن بين الدول الإسلامية الكبرى، وخاصة أعضاء منظمة "دي 8"، لوقف عدوان النظام الصهيوني وحماية الاستقرار والأمن المنطقة".واستضافت مصر، اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، كما حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوة من مصر.وتأسست مجموعة دول الثماني النامية في عام 1997 بمدينة إسطنبول التركية، بغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها 8 دول، هي تركيا ومصر وإيران وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان ونيجيريا.

https://sarabic.ae/20241020/وزير-الخارجية-الإيراني-يتناول-أشهر-وجبة-مصرية-في-أول-زيارة-للقاهرة-منذ-11-عاما-صور-1093960169.html

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