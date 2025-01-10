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إيران بصدد الكشف عن منظومة مضادة للصواريخ الباليستية محلية الصنع
إيران بصدد الكشف عن منظومة مضادة للصواريخ الباليستية محلية الصنع
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد شيخيان، عن قرب اختبار وإزاحة الستار عن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T07:15+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن القائد العسكري الإيراني قوله بأن المنظومة المنتظرة ستُحدث تغييرات كبيرة في المجال العسكري وفي حسابات الدول المعادية.وأوضح أن القدرات المحلية مكنت إيران من إعادة الأنظمة المتضررة بسرعة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تجهيز جزء كبير من معدات خط الإنتاج وتوفير التعزيزات اللازمة في مجال الدفاع الجوي، ووضع معدات دفاعية في الخدمة بقدرة تفوق ما كانت عليه قبل عملية "الوعد الصادق 2".وأشار شيخيان إلى أن المناورات تُعد برامج مستمرة في القوات المسلحة، ويجري التخطيط لها في هيئة الأركان العامة ومقر "خاتم الأنبياء"، حيث يتم إعداد السيناريوهات مسبقًا وإبلاغ القوات المسلحة بها.وأكد أن مناورات الدفاع الجوي تجري بالتعاون بين وحدات الحرس الثوري والجيش في إطار برنامج متواصل، حيث نفذت وحدات مطورة من الطرفين مهامًا مشتركة في مجال الدفاع الجوي وفقًا للسيناريوهات المعلنة.كما أفاد بأن مناورات هذا العام تُجرى بناءً على السيناريوهات الموجودة في نطنز، وستُنفذ أيضًا في مواقع أخرى، لافتا إلى أن الجيش قام في هذه المناورات بدور القوة التي تحاكي العدو، بينما تولى الحرس الثوري مهمة الدفاع الجوي.وفي وقت سابق، أكد المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، "ضرورة تعزيز ثقة الشعب بقدرات البلاد الدفاعية والرادعة".وقال طائب، في تصريحات له، إن "عملية "الوعد الصادق 3"، ستنفذ عندما يكون تأثيرها الاستراتيجي أكبر من عملية "الوعد الصادق 2"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف، ردا على المطالب التي أثيرت بشأن تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3": "من الخطأ في الظروف الحالية، إذا قيل إن الميدان يجب أن يخضع للرأي العام"، مؤكدا أنه "لا يوجد خلاف في المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الدفاع والأمن".وأوضح المسؤول في الحرس الثوري، أن "إيران ردا على الطلب الأمريكي قالت إنها ستفعل كل ما في وسعها لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم"، مضيفا: "أراد الأمريكيون تأجيل عملية "الوعد الصادق 1"، لكننا أحبطنا لعبتهم وقمنا بتنفيذها".وتابع طائب: "في عملية "الوعد الصادق 2" أرسل الأمريكيون أيضا رسائل إلى إيران، ولكن عندما شعروا بخيبة الأمل قالوا: لا تهاجموا قواعدنا، لن ندخل الحرب مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين دخلوا الحرب الإسرائيلية من منظور دفاعي".وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، صرح الاثنين الماضي، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.
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إيران بصدد الكشف عن منظومة مضادة للصواريخ الباليستية محلية الصنع

07:15 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiصواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد شيخيان، عن قرب اختبار وإزاحة الستار عن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية مصنعة محليًا.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن القائد العسكري الإيراني قوله بأن المنظومة المنتظرة ستُحدث تغييرات كبيرة في المجال العسكري وفي حسابات الدول المعادية.
وأوضح أن القدرات المحلية مكنت إيران من إعادة الأنظمة المتضررة بسرعة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تجهيز جزء كبير من معدات خط الإنتاج وتوفير التعزيزات اللازمة في مجال الدفاع الجوي، ووضع معدات دفاعية في الخدمة بقدرة تفوق ما كانت عليه قبل عملية "الوعد الصادق 2".
وأشار شيخيان إلى أن المناورات تُعد برامج مستمرة في القوات المسلحة، ويجري التخطيط لها في هيئة الأركان العامة ومقر "خاتم الأنبياء"، حيث يتم إعداد السيناريوهات مسبقًا وإبلاغ القوات المسلحة بها.
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أمس, 16:06 GMT
وأكد أن مناورات الدفاع الجوي تجري بالتعاون بين وحدات الحرس الثوري والجيش في إطار برنامج متواصل، حيث نفذت وحدات مطورة من الطرفين مهامًا مشتركة في مجال الدفاع الجوي وفقًا للسيناريوهات المعلنة.
كما أفاد بأن مناورات هذا العام تُجرى بناءً على السيناريوهات الموجودة في نطنز، وستُنفذ أيضًا في مواقع أخرى، لافتا إلى أن الجيش قام في هذه المناورات بدور القوة التي تحاكي العدو، بينما تولى الحرس الثوري مهمة الدفاع الجوي.
وفي وقت سابق، أكد المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، "ضرورة تعزيز ثقة الشعب بقدرات البلاد الدفاعية والرادعة".
وقال طائب، في تصريحات له، إن "عملية "الوعد الصادق 3"، ستنفذ عندما يكون تأثيرها الاستراتيجي أكبر من عملية "الوعد الصادق 2"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وأضاف، ردا على المطالب التي أثيرت بشأن تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3": "من الخطأ في الظروف الحالية، إذا قيل إن الميدان يجب أن يخضع للرأي العام"، مؤكدا أنه "لا يوجد خلاف في المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الدفاع والأمن".
وأوضح المسؤول في الحرس الثوري، أن "إيران ردا على الطلب الأمريكي قالت إنها ستفعل كل ما في وسعها لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم"، مضيفا: "أراد الأمريكيون تأجيل عملية "الوعد الصادق 1"، لكننا أحبطنا لعبتهم وقمنا بتنفيذها".
وتابع طائب: "في عملية "الوعد الصادق 2" أرسل الأمريكيون أيضا رسائل إلى إيران، ولكن عندما شعروا بخيبة الأمل قالوا: لا تهاجموا قواعدنا، لن ندخل الحرب مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين دخلوا الحرب الإسرائيلية من منظور دفاعي".
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، صرح الاثنين الماضي، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.
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