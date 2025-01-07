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وزير خارجية إيران: الجيش السوري مني بالهزيمة قبل أن يبدأ القتال وهذا إنذار لنا
وزير خارجية إيران: الجيش السوري مني بالهزيمة قبل أن يبدأ القتال وهذا إنذار لنا
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري السابق، "هُزم قبل أن يبدأ القتال"، وتعرض لضربة إعلامية ونفسية ومعنوية، وهو بمثابة... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:34+0000
2025-01-07T11:34+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في تصريحات لعراقجي، خلال إحدى الفعاليات بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020.وقال عراقجي إن "الجيش السوري هُزِم قبل أن يبدأ القتال ولم يستطع الصمود.. الضربة التي وُجهت إلى الجيش السوري قبل أن تكون عسكرية، كانت إعلامية ونفسية ومعنوية".وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الأعداء يسعون لتقويض الثقة والإرادة، لكن المقاومة وشعبنا لا يزالان متحفزين للغاية، ولن نسمح بضرباتهم أن تؤثر على إيماننا".كما شدد عراقجي على "ضرورة الحفاظ على المعنويات العالية لدى المقاومة" والعمل المستمر لمواجهة محاولات العدو، مضيفاً: "نحن أقوياء ومتفائلون وسنظل صامدين مهما حاولوا".
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, الأخبار

وزير خارجية إيران: الجيش السوري مني بالهزيمة قبل أن يبدأ القتال وهذا إنذار لنا

11:34 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري السابق، "هُزم قبل أن يبدأ القتال"، وتعرض لضربة إعلامية ونفسية ومعنوية، وهو بمثابة "جرس إنذار" لطهران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في تصريحات لعراقجي، خلال إحدى الفعاليات بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020.
وقال عراقجي إن "الجيش السوري هُزِم قبل أن يبدأ القتال ولم يستطع الصمود.. الضربة التي وُجهت إلى الجيش السوري قبل أن تكون عسكرية، كانت إعلامية ونفسية ومعنوية".

وأضاف أن هزيمة الجيش السوري "يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا، وأن نكون حذرين من الأجواء التي يسعى أعداؤنا لخلقها في بلادنا".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
وزير الخارجية الإيراني: مفاوضاتهم معنا تكشف عدم قدرتهم على تدمير منشآتنا النووية
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وأوضح عراقجي أن "الأعداء يستخدمون وسائل الإعلام لخلق اليأس والخوف بين الناس"، وذكّر بتحذيرات المرشد الإيراني علي خامنئي، من خطورة هذه التحركات، حين قال: "من يتحرك في هذا الاتجاه يخدم أهداف العدو ويؤدي جزءاً من مهامه".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الأعداء يسعون لتقويض الثقة والإرادة، لكن المقاومة وشعبنا لا يزالان متحفزين للغاية، ولن نسمح بضرباتهم أن تؤثر على إيماننا".
كما شدد عراقجي على "ضرورة الحفاظ على المعنويات العالية لدى المقاومة" والعمل المستمر لمواجهة محاولات العدو، مضيفاً: "نحن أقوياء ومتفائلون وسنظل صامدين مهما حاولوا".
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