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https://sarabic.ae/20250101/خامنئي-المعتدون-على-سوريا-سيجبرون-على-التراجع-1096379578.html
خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع
خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "البعض تصور خطأ، بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، أن الدماء التي أُريقت دفاعا عن المقدسات ذهبت سدى". 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T09:07+0000
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وقال خامنئي، في كلمة له، إن "سوريا ملك لشعبها ولا شك أن من اعتدوا عليها سيجبرون على التراجع أمام قوة شبابها الغيور"، مشيرًا إلى أن "أمريكا في سوريا، ستُسحق من دون شك تحت أقدام الشباب السوري".وأضاف أن "ارتكاب الدول لخطأ كبير بالتخلي عن عوامل الثبات والقوة مثل الشباب المؤمن سيخرجها من المشهد كما حدث لسوريا".وتابع خامنئي: "إذا أخرجت دولة ما عناصر ثباتها وقوتها عن الساحة ستصبح كسوريا، وستكون عرضة للاحتلال كما يحصل في سوريا، من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية".وقال نائيني، في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية قبل رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية، بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا، ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني. لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241228/هيئة-الأركان-العامة-الإيرانية-ما-حدث-في-سوريا-نتيجة-خطة-أمريكية-إسرائيلية-مشتركة-1096270482.html
https://sarabic.ae/20241229/لافروف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وإيران-لا-تحتاج-للتعديل-بسبب-الوضع-في-سوريا-1096295016.html
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خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع

09:07 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "البعض تصور خطأ، بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، أن الدماء التي أُريقت دفاعا عن المقدسات ذهبت سدى".
وقال خامنئي، في كلمة له، إن "سوريا ملك لشعبها ولا شك أن من اعتدوا عليها سيجبرون على التراجع أمام قوة شبابها الغيور"، مشيرًا إلى أن "أمريكا في سوريا، ستُسحق من دون شك تحت أقدام الشباب السوري".
وأضاف أن "ارتكاب الدول لخطأ كبير بالتخلي عن عوامل الثبات والقوة مثل الشباب المؤمن سيخرجها من المشهد كما حدث لسوريا".
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
هيئة الأركان العامة الإيرانية: ما حدث في سوريا نتيجة خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة
28 ديسمبر 2024, 09:02 GMT
وتابع خامنئي: "إذا أخرجت دولة ما عناصر ثباتها وقوتها عن الساحة ستصبح كسوريا، وستكون عرضة للاحتلال كما يحصل في سوريا، من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية".
وفي وقت سابق من يوم أمس، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني، بأن 23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها.
وقال نائيني، في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية قبل رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية، بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا، ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في اجتماع الذكرى السنوية العاشرة لنادي فالداي الدولي للنقاش في نوفغورود. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا
29 ديسمبر 2024, 05:06 GMT
وقال خامنئي: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني. لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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