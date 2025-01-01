https://sarabic.ae/20250101/خامنئي-المعتدون-على-سوريا-سيجبرون-على-التراجع-1096379578.html

خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع

خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "البعض تصور خطأ، بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، أن الدماء التي أُريقت دفاعا عن المقدسات ذهبت سدى". 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T09:07+0000

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وقال خامنئي، في كلمة له، إن "سوريا ملك لشعبها ولا شك أن من اعتدوا عليها سيجبرون على التراجع أمام قوة شبابها الغيور"، مشيرًا إلى أن "أمريكا في سوريا، ستُسحق من دون شك تحت أقدام الشباب السوري".وأضاف أن "ارتكاب الدول لخطأ كبير بالتخلي عن عوامل الثبات والقوة مثل الشباب المؤمن سيخرجها من المشهد كما حدث لسوريا".وتابع خامنئي: "إذا أخرجت دولة ما عناصر ثباتها وقوتها عن الساحة ستصبح كسوريا، وستكون عرضة للاحتلال كما يحصل في سوريا، من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية".وقال نائيني، في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية قبل رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية، بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا، ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني. لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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