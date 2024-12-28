https://sarabic.ae/20241228/هيئة-الأركان-العامة-الإيرانية-ما-حدث-في-سوريا-نتيجة-خطة-أمريكية-إسرائيلية-مشتركة-1096270482.html

هيئة الأركان العامة الإيرانية: ما حدث في سوريا نتيجة خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة

هيئة الأركان العامة الإيرانية: ما حدث في سوريا نتيجة خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة

سبوتنيك عربي

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، "استعدادها التام للرد بشكل حاسم على أي تهديد أو عدوان من جانب أعداء إيران اللدودين". 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T09:02+0000

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وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، إن "الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أمريكا المجرمة الشريرة الكبرى ضد الدول المحبة للحرية".وأضاف البيان، أن "ما حدث في سوريا نتاج خطة أمريكية صهيونية مشتركة"، مؤكدا أن "أمريكا لن تحقق شيئا في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد مؤخرا،، أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".وأضاف المرشد الإيراني، خلال كلمته في حسينية الخميني في طهران: "أقول لكم إن المقاومة بحول الله ستغطي المنطقة كلها أكثر من أي وقت مضى".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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