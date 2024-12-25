https://sarabic.ae/20241225/إيران-من-السابق-لأوانه-الحكم-على-مستقبل-التطورات-في-سوريا-1096181598.html

إيران: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا

إيران: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه الحكم وإظهار الرأي بشأن مستقبل سوريا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T14:44+0000

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2024-12-25T14:44+0000

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وقال عراقجي: "من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا، حيث أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فيها والتي تؤثر على مستقبل هذا البلد"، بحسب مانقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.وتابع: "سيكون هناك العديد من التطورات في المستقبل ومن السابق لأوانه أن نصدر والآخرون حكما بهذا الخصوص".وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إيران من "بث الفوضى في سوريا".وقال الشيباني إنه "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها"، متابعًا: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة"، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، مقتل موظف في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابيين على سيارته، الأحد الماضي.وحمّلت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "الحكومة الانتقالية بسوريا مسؤولية التعرف على منفذي الهجوم على موظف سفارتها ومحاكمتهم"، مؤكدة أنها ستتابع ملف مقتل الموظف بجدية عبر القنوات الدبلوماسية والدولية.

https://sarabic.ae/20241225/وزير-الخارجية-السوري-يوجه-رسالة-تحذيرية-إلى-إيران-1096149362.html

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