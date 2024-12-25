https://sarabic.ae/20241225/إيران-من-السابق-لأوانه-الحكم-على-مستقبل-التطورات-في-سوريا-1096181598.html
إيران: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا
إيران: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه الحكم وإظهار الرأي بشأن مستقبل سوريا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T14:44+0000
2024-12-25T14:44+0000
2024-12-25T14:44+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
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وقال عراقجي: "من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا، حيث أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فيها والتي تؤثر على مستقبل هذا البلد"، بحسب مانقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.وتابع: "سيكون هناك العديد من التطورات في المستقبل ومن السابق لأوانه أن نصدر والآخرون حكما بهذا الخصوص".وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إيران من "بث الفوضى في سوريا".وقال الشيباني إنه "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها"، متابعًا: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة"، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، مقتل موظف في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابيين على سيارته، الأحد الماضي.وحمّلت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "الحكومة الانتقالية بسوريا مسؤولية التعرف على منفذي الهجوم على موظف سفارتها ومحاكمتهم"، مؤكدة أنها ستتابع ملف مقتل الموظف بجدية عبر القنوات الدبلوماسية والدولية.
https://sarabic.ae/20241225/وزير-الخارجية-السوري-يوجه-رسالة-تحذيرية-إلى-إيران-1096149362.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
إيران: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه الحكم وإظهار الرأي بشأن مستقبل سوريا.
وقال عراقجي: "من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا، حيث أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فيها والتي تؤثر على مستقبل هذا البلد"، بحسب مانقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.
وتابع: "سيكون هناك العديد من التطورات في المستقبل ومن السابق لأوانه أن نصدر والآخرون حكما بهذا الخصوص".
وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إيران من "بث الفوضى في سوريا".
وقال الشيباني إنه "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها"، متابعًا: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة"، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن "تشكيل حكومة يختارها الشعب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو كل ما يهم طهران".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، مقتل موظف في سفارتها بالعاصمة السورية
دمشق، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابيين على سيارته، الأحد الماضي.
وحمّلت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "الحكومة الانتقالية بسوريا مسؤولية التعرف على منفذي الهجوم على موظف سفارتها ومحاكمتهم"، مؤكدة أنها ستتابع ملف مقتل الموظف بجدية عبر القنوات الدبلوماسية والدولية.