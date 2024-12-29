https://sarabic.ae/20241229/لافروف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وإيران-لا-تحتاج-للتعديل-بسبب-الوضع-في-سوريا-1096295016.html

لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا

لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، جاهزة للتوقيع ولا تتطلب أي تعديلات في ظل الوضع في سوريا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T05:06+0000

2024-12-29T05:06+0000

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وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.وأضاف: "آمل أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في نهاية الشهر (في 19 يناير 2025)".وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".وزير الخارجية الإيراني: 2025 هو عام مهم للقضية النووية الإيرانية

https://sarabic.ae/20241205/الخارجية-الروسية-تعلن-دخول-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-مع-بيونغ-يانغ-حيز-التنفيذ-1095495951.html

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