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لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا
لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، جاهزة للتوقيع ولا تتطلب أي تعديلات في ظل الوضع في سوريا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T05:06+0000
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وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.وأضاف: "آمل أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في نهاية الشهر (في 19 يناير 2025)".وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".وزير الخارجية الإيراني: 2025 هو عام مهم للقضية النووية الإيرانية
https://sarabic.ae/20241205/الخارجية-الروسية-تعلن-دخول-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-مع-بيونغ-يانغ-حيز-التنفيذ-1095495951.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
لافروف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تحتاج للتعديل بسبب الوضع في سوريا
05:06 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 05:58 GMT 29.12.2024)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، جاهزة للتوقيع ولا تتطلب أي تعديلات في ظل الوضع في سوريا.
وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل".
وأضاف
: "آمل أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في نهاية الشهر (في 19 يناير 2025)".
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في مدينة عشق آباد، عن أمله في إتمام وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو، خلال قمة "بريكس" الماضية في روسيا.
وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".