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الخارجية الروسية تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع بيونغ يانغ حيز التنفيذ
الخارجية الروسية تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع بيونغ يانغ حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر/ كانون الأول،... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T06:52+0000
2024-12-05T06:52+0000
روسيا
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العالم
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وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بيان متعلق بتبادل الوثائق في 4 ديسمبر: "وقع نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق".تم التوقيع على الاتفاقية نفسها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.وشددت الوزارة أيضًا على أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سيسهم في تطوير التفاعل الثنائي متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ، وسيساهم في تحقيق الاستقرار في بناء نظام أمني غير قابل للتجزئة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وزير الدفاع الروسي يؤكد أهمية التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطيةبوتين يوقع قانون التصديق على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
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روسيا, كوريا الشمالية, العالم
روسيا, كوريا الشمالية, العالم

الخارجية الروسية تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع بيونغ يانغ حيز التنفيذ

06:52 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تبادل الرسائل بين نائبي وزيري خارجية البلدين في موسكو.
وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بيان متعلق بتبادل الوثائق في 4 ديسمبر: "وقع نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق".
تم التوقيع على الاتفاقية نفسها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
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وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "وفقًا للمادة 22، دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيز التنفيذ، في 4 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق".
وشددت الوزارة أيضًا على أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سيسهم في تطوير التفاعل الثنائي متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ، وسيساهم في تحقيق الاستقرار في بناء نظام أمني غير قابل للتجزئة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وزير الدفاع الروسي يؤكد أهمية التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية
بوتين يوقع قانون التصديق على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
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