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وزير الدفاع الروسي يؤكد الأهمية الخاصة للتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية
وزير الدفاع الروسي يؤكد الأهمية الخاصة للتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، اليوم السبت، أن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ يؤكد اهتمام البلدين بالتنمية... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T02:16+0000
2024-11-30T02:16+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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بيونغ يانغ - سبوتنيك. وقال بيلاوسوف خلال محادثات مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ إن "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا يؤكد الاهتمام الثنائي بالتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية، ونحن ممتنون لالتزامكم بتعميق العلاقات مع روسيا".وأكد بيلاوسوف في الوقت نفسه، أن "كوريا اليوم هي واحدة من الدول القليلة التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة تمامًا".وأشار بيلاوسوف مخاطبًا الزعيم كيم جونغ أون: "بالطبع، هذا أيها الرفيق كيم جونغ أون، هو بفضلك فقط".ونقل وزير الدفاع الروسي لكيم جونغ أون "التحيات الودية وأطيب الأمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".وأكد الوزير أن تاريخ الأخوة العسكرية بين البلدين يعود إلى ما يقرب من ثمانية عقود، وأشار إلى أن الصداقة والتعاون بين البلدين "تعززت خلال تحرير كوريا عام 1945، في معارك حرب تحرير الوطن 1950 - 1953"، وتابع قائلاً:ووفقًا له، تتوقع روسيا قرارًا إيجابيًا بشأن الدعوة لإرسال وحدة من القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية إلى موسكو للمشاركة في العرض العسكري في الساحة الحمراء في 9 مايو/أيار.وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه لشرف عظيم له أن يلتقي شخصيًا بزعيم كوريا الديمقراطية، وقال بيلاوسوف: "شكرًا لكم على الترحيب الحار التقليدي الذي قدمتموه للوفد الروسي".
https://sarabic.ae/20241130/كيم-جونغ-أون-يدين-السماح-بشن-هجمات-داخل-الأراضي-الروسية-1095342672.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

وزير الدفاع الروسي يؤكد الأهمية الخاصة للتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية

02:16 GMT 30.11.2024
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Министерство обороны РФ
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أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، اليوم السبت، أن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ يؤكد اهتمام البلدين بالتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية.
بيونغ يانغ - سبوتنيك. وقال بيلاوسوف خلال محادثات مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ إن "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا يؤكد الاهتمام الثنائي بالتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية، ونحن ممتنون لالتزامكم بتعميق العلاقات مع روسيا".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
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وأكد بيلاوسوف في الوقت نفسه، أن "كوريا اليوم هي واحدة من الدول القليلة التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة تمامًا".
وأشار بيلاوسوف مخاطبًا الزعيم كيم جونغ أون: "بالطبع، هذا أيها الرفيق كيم جونغ أون، هو بفضلك فقط".
ونقل وزير الدفاع الروسي لكيم جونغ أون "التحيات الودية وأطيب الأمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".
وأكد الوزير أن تاريخ الأخوة العسكرية بين البلدين يعود إلى ما يقرب من ثمانية عقود، وأشار إلى أن الصداقة والتعاون بين البلدين "تعززت خلال تحرير كوريا عام 1945، في معارك حرب تحرير الوطن 1950 - 1953"، وتابع قائلاً:
"في العام المقبل، ستحتفل روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى وتحرير كوريا من الاحتلال الياباني".
ووفقًا له، تتوقع روسيا قرارًا إيجابيًا بشأن الدعوة لإرسال وحدة من القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية إلى موسكو للمشاركة في العرض العسكري في الساحة الحمراء في 9 مايو/أيار.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه لشرف عظيم له أن يلتقي شخصيًا بزعيم كوريا الديمقراطية، وقال بيلاوسوف: "شكرًا لكم على الترحيب الحار التقليدي الذي قدمتموه للوفد الروسي".
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