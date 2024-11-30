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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241130/كيم-جونغ-أون-يدين-السماح-بشن-هجمات-داخل-الأراضي-الروسية-1095342672.html
كيم جونغ أون يدين السماح بشن هجمات داخل الأراضي الروسية
كيم جونغ أون يدين السماح بشن هجمات داخل الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أدان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، السماح الذي منحه الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T00:19+0000
2024-11-30T00:19+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
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وأشار كيم جونغ أون إلى أن هذا الإجراء يعد "تدخلًا عسكريًا مباشرًا"، مضيفًا: "الولايات المتحدة والغرب دفعا السلطات الأوكرانية لمهاجمة الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى تابعة لهما. يجب على روسيا اتخاذ إجراءات تجبر القوى المعادية على دفع الثمن"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).كما أكد زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية دعمه لجهود روسيا في الدفاع عن سلامة أراضيها ضد "أفعال الهيمنة الإمبريالية".ووصل وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، يوم الجمعة إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية تضمنت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في البلاد.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، قد أكد سابقًا أن السلطات الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكمز" لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، موضحًا أن هذه الهجمات تركزت على مقاطعة كورسك.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا نفذت في 19 نوفمبر ضربات على مواقع في مقاطعتي كورسك وبريانسك باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من طراز "أتاكمز"، بالإضافة إلى صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادو".وردًا على هذه الهجمات، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ضربات مركبة استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية، حيث أصابت مجمعًا صناعيًا كبيرًا في دنيبروبتروفسك ينتج تقنيات صاروخية وأسلحة.كما أجرت روسيا خلال العملية اختبارًا عمليًا لأحد أنظمة الصواريخ متوسطة المدى الجديدة، يسمى "أوريشنيك"، وهو صاروخ باليستي مزود بتقنيات تفوق سرعة الصوت.
https://sarabic.ae/20241129/وزير-الدفاع-الروسي-يصل-إلى-كوريا-الديمقراطية-خلال-زيارة-رسمية-1095309237.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يدين السماح بشن هجمات داخل الأراضي الروسية

00:19 GMT 30.11.2024
© AP Photo / Vladimir Smirnovزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Vladimir Smirnov
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أدان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، السماح الذي منحه الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات داخل العمق الروسي.
وأشار كيم جونغ أون إلى أن هذا الإجراء يعد "تدخلًا عسكريًا مباشرًا"، مضيفًا: "الولايات المتحدة والغرب دفعا السلطات الأوكرانية لمهاجمة الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى تابعة لهما. يجب على روسيا اتخاذ إجراءات تجبر القوى المعادية على دفع الثمن"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية
أمس, 05:25 GMT
كما أكد زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية دعمه لجهود روسيا في الدفاع عن سلامة أراضيها ضد "أفعال الهيمنة الإمبريالية".
ووصل وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، يوم الجمعة إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية تضمنت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في البلاد.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، قد أكد سابقًا أن السلطات الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكمز" لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، موضحًا أن هذه الهجمات تركزت على مقاطعة كورسك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا نفذت في 19 نوفمبر ضربات على مواقع في مقاطعتي كورسك وبريانسك باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من طراز "أتاكمز"، بالإضافة إلى صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادو".
وردًا على هذه الهجمات، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ضربات مركبة استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية، حيث أصابت مجمعًا صناعيًا كبيرًا في دنيبروبتروفسك ينتج تقنيات صاروخية وأسلحة.
كما أجرت روسيا خلال العملية اختبارًا عمليًا لأحد أنظمة الصواريخ متوسطة المدى الجديدة، يسمى "أوريشنيك"، وهو صاروخ باليستي مزود بتقنيات تفوق سرعة الصوت.
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